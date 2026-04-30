Ολίβια Γουάιλντ: Σκιά του εαυτού της η ηθοποιός – «Μοιάζει με ζωντανό πτώμα»

Ανησυχία προκάλεσε η εμφάνιση της ηθοποιού Ολίβια Γουάιλντ, μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε από την προώθηση της νέας της ταινίας «The Invite». Η ηθοποιός, που βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της δημοσιότητας, έγινε αντικείμενο σχολιασμού κυρίως για την αδυνατισμένη της φιγούρα.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η ηθοποιός μιλά σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εμφάνισης στο κόκκινο χαλί, αναφερόμενη στο Σαν Φρανσίσκο ως βασικό σκηνικό της ταινίας. Ωστόσο, πολλοί χρήστες στα social media στάθηκαν στην εμφάνισή της, εκφράζοντας ανησυχίες για απώλεια βάρους και μια πιο καταπονημένη όψη. Δεν έλειψαν και τα σκληρά σχόλια, με ορισμένους να προχωρούν σε υπερβολικές διατυπώσεις.

Olivia Wilde looks like a medical cadaver came to life. Ozempic is ruining women. pic.twitter.com/qvHEXZKoej — Royce Lopez (@hippojuicefilm) April 28, 2026

Αναδημοσιεύοντας τη συνέντευξη στο X, ένας χρήστης έγραψε: «Η Ολίβια Γουάιλντ μοιάζει με πτώμα που ζωντάνεψε». Η ανάρτηση, που κοινοποιήθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου, έχει συγκεντρώσει πάνω από 6,8 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από 7.500 likes.

Στα σχόλια, πολλοί συμμερίστηκαν τις ανησυχίες για την εμφάνιση της ηθοποιού, εκφράζοντας εικασίες ότι ενδέχεται να είναι λιποβαρής. «Αποκλείεται, αυτό πρέπει να είναι ψεύτικο», έγραψε ένας χρήστης. «Γιατί να τονίσεις τόσο τα μάτια σου; Ήδη φαίνεται σαν να πετάγονται έξω από το πρόσωπό της», σχολίασε κάποιος άλλος για το μακιγιάζ της.

Olivia Wilde before vs now. pic.twitter.com/lbmhQ5vm5n — Oli London (@OliLondonTV) April 29, 2026

«Φαίνεται ότι χάνει τα μαλλιά της. Είναι από υποσιτισμό», υποστήριξε ένας ακόμη χρήστης. «Νομίζω ότι η ζωή της ήταν κάπως ταραχώδης τα τελευταία χρόνια… ελπίζω να είναι καλά», έγραψε ένας άλλος.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στη γενικότερη εικόνα του Χόλιγουντ, με συγκρίσεις με πρότυπα όπως η Κέιτ Μος της δεκαετίας του ’90.

Ανάλογες αντιδράσεις έχουν καταγραφεί πρόσφατα και για άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως η Έμα Στόουν, η Μάργκοτ Ρόμπι, η Σελένα Γκόμεζ και η Ντέμι Μουρ.

Την ίδια στιγμή, πολλοί θαυμαστές της ηθοποιού έσπευσαν να την υπερασπιστούν, τονίζοντας ότι η εικόνα της μπορεί να επηρεάζεται από τον φακό ή τον φωτισμό και ότι οι αλλαγές στην εμφάνιση αποτελούν φυσιολογικό μέρος της πορείας του χρόνου.