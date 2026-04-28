One: Δεν μιλούσαμε όσο δεν ήμασταν συγκρότημα, υπήρξαν εποχές που δεν είχαμε καλές σχέσεις

Το πρώτο ελληνικό boyband της Ελλάδας ήταν οι One. Στο συγκρότημα συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και άλλοι τέσσερις τραγουδιστές, ο Φίλιππος – Κωσταντίνος Φίλιππου, Δημήτρης Κουτσαβλάκης, ο Αργύρης Ναστόπουλος και ο Πάνος Τσερπές.

Οι πέντε καλλιτέχνες ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 και τα είπαν όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Όπως αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρους και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, υπήρχαν περίοδοι που μεταξύ τους οι σχέσεις δεν ήταν καλές.

«Δεν μιλούσαμε όσο δεν ήμασταν συγκρότημα. Θέλαμε ο καθένας το διάλειμμά του. Μετά βοήθησαν τα social media για να επικοινωνήσουμε. Ήταν σπάνια η επικοινωνία μεταξύ μας. Δεν είχαμε τίποτα, αλλά δε μιλούσαμε. Όμως όταν βρεθήκαμε αργότερα, ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.

«Ο Κωνσταντίνος είναι υπεύθυνος που είμαστε τώρα εδώ», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσαβλάκης.

«Η σχέση μας είναι καλύτερη από ποτέ. Εγώ θεωρώ ό,τι αξίζει στον χρόνο δικαιώνεται. Άξιζε να μείνουμε», επισήμανε ακόμα ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.

«Θα έλεγα ουδέτερες, όχι ότι υπήρχαν κακές σχέσεις. Υπήρχε απλά μία περίοδος που απλά δεν είχαμε τόση επαφή. Όταν ξεκινήσαμε δημιουργήσαμε τόσες ωραίες αναμνήσεις, τόσα ωραία πράγματα που όλο αυτό έχει αρχίσει να εκτιμάται. Καθένας προσωπικά εκτιμάει όλο αυτό το οποίο έζησε. Και το ότι έχουμε αυτή την αρμονία που περιέγραφες προηγουμένως, είναι αυτό το πράγμα. Ότι όλο αυτό το οποίο ζήσαμε πλέον μπορούμε να το μοιραζόμαστε και μεταξύ μας», δήλωσε με τη σειρά του ο Πάνος Τσερπές.

«Από το ’20 και μετά. Το ’19, αν θέλει ο Φίλιππος, υπήρξε ένα κενό, ήταν τεράστιο το κενό. Θα μπορούσε να μην μπορεί να δέσει. Να είχε ατονήσει. Να μην μπορούσαμε να δοθούμε ο ένας στον άλλον, να μην ταιριάζαν τα χνώτα μας. Κι όμως, έγινε πιο δυνατό. Υπάρχουν και οι εντάσεις, υπάρχουν και οι παρεξηγήσεις, αλλά αυτά δεν κάνουν οι οικογένειες; Γι’ αυτό πλέον σαν οικογένειες συμπεριφερόμαστε», πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.

«Εγώ πλέον, μετά από τόσα χρόνια, ειδικά… ξέρω τα κουμπιά τους απ’ έξω κι ανακατωτά. Δεν υπάρχει… Όπως κι αυτοί τα δικά μου θαρρώ», ανέφερε ο Φίλιππος – Κωσταντίνος Φίλιππου.