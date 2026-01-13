Όπρα Γουίνφρεϊ: Η συνέντευξη του 1985 που την έκανε να νιώσει ντροπή για το σώμα της – «Έφυγα ταπεινωμένη»

Μπορεί να έχει χαρακτηριστεί ως η πιο επιτυχημένη παρουσιάστρια της Αμερικής, ωστόσο η Όπρα Γουίνφρεϊ δήλωσε πως ένιωσε ντροπιασμένη και ταπεινωμένη μετά από πιεστικές ερωτήσεις για το βάρος της κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο The Tonight Show, 40 χρόνια πριν.

Η παρουσιάστρια αναφέρεται στη συνέντευξη που έδωσε το 1985, λίγο αφότου έγινε κεντρική παρουσιάστρια του A.M. Chicago. Τότε μόνιμος παρουσιαστής της εκπομπής ήταν ο Τζόνι Κάρσον, ωστόσο εκείνη τη φορά απουσίαζε και τη θέση του είχε πάρει προσωρινά η Τζόαν Ρίβερς, η οποία ρώτησε την Όπρα Γουίνφρεϊ πώς πήρε βάρος, ενώ στο παρελθόν είχε κερδίσει διαγωνισμό ομορφιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρίβερς της είπε: «Είπες ότι πήρες 22 κιλά. Δεν πρέπει να αφήνεις να σου συμβαίνει αυτό, είσαι πολύ όμορφη. Είσαι όμορφη κοπέλα και είσαι μόνη, πρέπει να χάσεις βάρος».

Η Γουίνφρεϊ μιλώντας στο CBS Sunday Morning παραδέχτηκε ότι έφυγε από το στούντιο νιώθοντας τεράστια αμηχανία. «Έμεινα αποσβολωμένη εκείνη τη στιγμή» και πρόσθεσε: «Κάθομαι εκεί, είμαστε προς το τέλος της συνέντευξης, και η Τζόαν γυρίζει και μου λέει “Λοιπόν, πες μου, πώς πήρες αυτό το βάρος;”».

Όπως ανέφερε, θυμάται ότι απάντησε πως «έτρωγε πολύ», προκαλώντας μια έντονη αντίδραση από την παρουσιάστρια και αποχώρησε νιώθοντας «ταπεινωμένη και ντροπιασμένη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Όπρα Γουίνφρεϊ ανέκαθεν μιλούσε ανοιχτά για το θέμα του βάρους της, καθώς κάποια στιγμή έφτασε να ζυγίζει 108 κιλά.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια, η Όπρα Γουίνφρεϊ χρησιμοποιεί το φάρμακο GLP-1 για την απώλεια βάρους, όταν συνειδητοποίησε ότι η παχυσαρκία είναι ασθένεια και όχι ζήτημα έλλειψης πειθαρχίας. «Σταμάτησα να κατηγορώ τον εαυτό μου», εξηγεί. «Και αυτό με απελευθέρωσε».

Ωστόσο έχει παραδετχεί ότι το φάρμακο είναι απλώς μέρος μιας ευρύτερης θεραπείας, που περιλάμβανε διατροφή και γυμναστική.