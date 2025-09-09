Ορέστης Τζιόβας: «Είμαι σε σχέση εδώ και έναν χρόνο»

Μία μεγάλη αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή έκανε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο γνωστός ηθοποιός Ορέστης Τζιόβας.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης ήταν το πρωί της Τρίτης (09.09.2025) καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Παρέα» και αναφέρθηκε στον έρωτα που ζει εδώ και έναν χρόνο. Παράλληλα, ο Ορέστης Τζιόβας μίλησε και για τα στερεότυπα της κοινωνίας.

«Τους φαίνεται κάπως περίεργο. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό, αλήθεια. Μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό το να κάνεις μια άλλη δουλειά. Δεν είναι προσωπική έκπτωση να κάνεις μια άλλη δουλειά. Οι περισσότεροι το θεωρούν υποβάθμιση», δήλωσε αρχικά για το γεγονός ότι έχει εργαστεί και ως σερβιτόρος παράλληλα με την ενασχόλησή του με την τέχνη της υποκριτικής.

«Οι άνθρωποι μέσα στα στερεότυπα ζούνε, ό,τι κατάντια υπάρχει στην κοινωνική πολιτική του καθενός μας, είναι εξαιτίας αυτών των στερεοτύπων. Όχι, μόνο σεξουαλικών, γενικότερα στερεότυπα, όπως αυτό που λέγαμε για τη δουλειά, ότι ο ηθοποιός δουλεύει στην εστίαση, άρα επειδή κάποιος έχει glamour και δόξα δεν πρέπει να δουλεύει στην εστίαση είναι υποβάθμιση του εαυτού του, αυτό είναι ένα στερεότυπο, όπως υπάρχουν χιλιάδες άλλα, και νομίζω ότι μας κάνουν πολύ κακό το πώς θα μπορούσαμε να ζούμε όλοι», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.

Σημειώνεται ότι στο κλείσιμο της συνέντευξής του ο Ορέστης Τζιόβας, που συνήθως δεν αναφέρεται δημοσίως στην προσωπική του ζωή, παραδέχτηκε ότι εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο είναι σε σχέση.

«Είμαι πολύ καλά. Είμαι σε σχέση και έχουμε κλείσει έναν χρόνο», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός με την Κατερίνα Καραβάτου να του απαντάει «με το καλό! Φαίνεται».