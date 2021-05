Την πρώτη της εμφάνιση μία ημέρα μετά την είδηση για την γέννηση της κόρης της έκανε η Ναόμι Κάμπελ καλωσορίζοντας διαδικτυακά την σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φιούρστενμπεργκ στην εκπομπή της «No Filter with Naomi».

Η διάσημη σχεδιάστρια ρώτησε τη Nαόμι :«Πόσο χρονών ήσουν όταν έγινες η γυναίκα που ήθελες να είσαι», με το top model να δηλώνει: «Χμμ, θα έλεγα 30… 29. Άρχισα να καταλαβαίνω για το πώς πρέπει να είμαι, στα 29 με 30 μου χρόνια. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να βλέπει κανείς το πρόσωπο ενός ατόμου στον καθρέφτη και να παραδέχεται τα λάθη, τις ανασφάλειες».

Συζητώντας στη συνέχεια πώς η σχεδιάστρια βρήκε χρόνο να γράψει το νέο της βιβλίο «Οwn It: The Secret to Life» κατά τη διάρκεια της καραντίνας, η Κάμπελ συμφώνησε όταν η Νταϊάν φον Φιούρστενμπεργκ είπε ότι η συνεχιζόμενη πανδημία «μας ανάγκασε να σταματήσουμε, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που δεν σταματά ποτέ».

«Συμφωνώ», είπε η Κάμπελ, «έπρεπε να συμφιλιωθούμε μαζί του. Είναι πιο εύκολο να το κάνεις έτσι, συμφωνώ απολύτως», ενώ τόνισε ότι «η πανδημία έδωσε την ευκαιρία να σκεφτούμε τι έχει μεγαλύτερη σημασία κι ότι ήταν μια θετική στιγμή για αρκετούς».

Το σούπερ μοντέλο δεν έχει ακόμη αποκαλύψει πληροφορίες για την κόρη της. Σύμφωνα με την «Daily Mail», φημολογείται ότι η Κάμπελ απέκτησε την κόρη της, μέσω παρένθετης μητέρας. Δημοσιεύει φωτογραφίες του μοντέλου στις 22 Απριλίου με αθλητική φόρμα στη Νέα Υόρκη – όπου ζει τώρα.

Το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας κάνει επίσης λόγο για πληροφορίες ότι το μοντέλο σχεδιάζει να μεγαλώσει το μωρό της με τη βοήθεια του «μυστικού Αμερικανού συντρόφου της».

Η Ναόμι θα κλείσει τα 50 της χρόνια στις 22 Μαΐου. Και ήδη οι θαυμαστές της, της έστειλαν αμέτρητες ευχές. με εκείνη να απαντά: «Γεια σας αγαπητοί μου, σας ευχαριστώ πολύ για τις προγενέστερες ευχές γενεθλίων… Και για το νέο μου κεφάλαιο ως μητέρα το θεωρώ τιμή μου και αισθάνομαι ταπεινότητα».

