«Σε όλες τις μαύρες συναδέλφους μου ηθοποιούς, γεμίστε τις καρδιές σας με θάρρος και δύναμη, γιατί ανεξάρτητα από το τι μπορεί να πιστεύετε, να βλέπετε ή να αισθανθείτε, οι συνεισφορές μας έχουν σημασία», είπε η βραβευμένη με τιμητικό Όσκαρ, Άντζελα Μπάσετ δίνοντας κουράγιο στις μαύρες συναδέλφους της στο Χόλιγουντ.

Δικαίωση για την Αφροαμερικανίδα ηθοποιό Άντζελα Μπάσετ έφερε το τιμητικό Όσκαρ Governor Award που έλαβε για την συνεισφορά της στο Χόλιγουντ.

Το τιμητικό Governor Award των βραβείων Όσκαρ που κέρδισε η Άντζελα Μπάσσετ έρχεται να απαλύνει τον πόνο που εμφανώς ένιωσε στα περσινά Όσκαρ και ήταν υποψήφια για την ερμηνεία της στην ταινία Black Panther: Wakanda Forever.

Πέρσι ήταν η δεύτερη φορά που η 65χρονη ηθοποιός ήταν υποψήφια να κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο. Η πρώτη φορά ήταν το 1994 για την ταινία What’s Love Got to Do with It, όπου ερμήνευσε τον ρόλο της Τίνα Τάρνερ,

Πέρσι ωστόσο το Όσκαρ που πήρε η Τζέιμι Λι Κέρτις αντί για την Άντζελα Μπάσετ είχε προκαλέσει σωρεία συζητήσεων και λόγω της αντίδρασης της ηθοποιού η οποία δεν φάνηκε να ενθουσιάστηκε και τόσο. Όταν ανακοινώθηκε η νικήτρια του βραβείου η Angela Basset δεν χαμογέλασε αλλά επίσης δεν σηκώθηκε από την θέση της για να χειροκροτήσει την αντίπαλό της.

Συγκίνηση προκάλεσε ο λόγος που εκφώνησε η Αμερικανίδα σταρ αποδεχόμενη το τιμητικό Όσκαρ.

«Έχω σκεφτεί ότι η υποκριτική είναι το πεπρωμένο μου και όχι μόνο η καριέρα μου… να με αναγνωρίζουν με αυτόν τον τρόπο για αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι πραγματικά υπέροχο και είμαι πέρα ​​για πέρα ​​ευγνώμων», είπε αρχικά η Άντζελα Μπάσετ.

«Είμαι η δεύτερη μαύρη ηθοποιός που λαμβάνει τιμητικό Όσκαρ [μετά την αείμνηστη Σίσελι Τάισον, μια φίλη και μέντορά της]… και ελπίζω να χαμογελά από το ουρανούς που μπορώ να τη συμμετάσχω σε αυτόν τον κύκλο της αναγνώρισης», συμπλήρωσε.

«Αυτή η τιμή δεν είναι μόνο για μένα ή για μένα. Αυτό που ελπίζω να σημαίνει αυτή η στιγμή είναι ότι κάνουμε τα απαραίτητα βήματα για ένα μέλλον στο οποίο είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση, να βλέπουμε και να αγκαλιάζουμε ο ένας την πλήρη ανθρωπιά, τις ιστορίες και τις προοπτικές του άλλου. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και να θυμόμαστε πάντα ότι υπάρχει χώρος για όλους μας. Όταν είμαστε μαζί, κερδίζουμε μαζί. Σε όλες τις μαύρες συναδέλφους μου ηθοποιούς, γεμίστε τις καρδιές σας με θάρρος και δύναμη, γιατί ανεξάρτητα από το τι μπορεί να πιστεύετε, να βλέπετε ή να αισθανθείτε, οι συνεισφορές μας έχουν σημασία. Θυμηθείτε ποιες είστε και πώς ήθελαν οι πρόγονοί μας να είμαστε», δήλωσε η Άντζελα Μπάσετ τιμώντας την κοινότητα των μαύρων ηθοποιών στο Χόλιγουντ και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν.