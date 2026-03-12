Όσκαρ: Ο Μπιλ Πούλμαν κι ο γιος του, Λούις, προστέθηκαν στην λίστα των παρουσιαστών

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη διεξαγωγή των 98ων βραβείων Όσκαρ, το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου. Ανάμεσα στους διάσημους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή είναι η Νικόλ Κίντμαν και ο Πέντρο Πασκάλ, ενώ σύμφωνα με μία νέα ανακοίνωση των παραγωγών στη λίστα με τους παρουσιαστές προστέθηκαν ο Μπιλ Πούλμαν και ο γιος του, Λουίς.

Τη λαμπερή εκδήλωση θα παρουσιάσουν ο επί σειρά ετών οικοδεσπότης των βραβείων Τζίμι Κίμελ, καθώς και οι Πέντρο Πασκάλ, Νικόλ Κίντμαν, Τσάνινγκ Τέιτουμ και Σιγκούρνι Γουίβερ. Παράλληλα, στη σκηνή των βραβείων Όσκαρ θα εμφανιστούν επίσης οι φετινοί υποψήφιοι Ρόουζ Μπερν, Βάγκνερ Μόουρα, και Ντελρόι Λίντο.

Μάλιστα, οι παραγωγοί των βραβείων ανέφερε στο AP, ότι το κοινό θα πρέπει να προετοιμαστεί για μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και με ακόμη περισσότερους παρουσιαστές. Παράλληλα, ο εκτελεστικός παραγωγός και showrunner Ρατζ Καπούρ χαρακτήρισε τη λίστα των συμμετεχόντων «συγκλονιστική», προαναγγέλλοντας απρόσμενες κινηματογραφικές επανενώσεις και εμφανίσεις προσωπικοτήτων που έχουν χρόνια να πατήσουν στη σκηνή των Όσκαρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος και στο καθιερωμένο αφιέρωμα μνήμης.

«Θα είναι μια παρουσίαση έντονη και βαθιά συγκινητική. Δεν θα αποκαλύψουμε κανένα μυστικό, θα πρέπει να συντονιστείτε για να τη δείτε», είπε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι τα Όσκαρ θα διεξαχθούν στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη για δεύτερη συνεχή χρονιά τον Κόναν Ο’ Μπράιεν.