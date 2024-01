Μία απροσδόκητη συνάντηση είχαν η Ριάνα και η Νάταλι Πόρτμαν στο Παρίσι. Οι δύο από τις πλέον διάσημες γυναίκες στον κόσμο βρέθηκαν στην Πόλη του Φωτός για τη νέα συλλογή υψηλής ραπτικής του οίκου Dior για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2024.

Η αφορμή να συναντήσει η Ριάνα την βραβευμένη ηθοποιό Νάταλι Πόρτμαν και να της δηλώσει ότι είναι θαυμάστριά της, στάθηκε η νέα συλλογή υψηλής ραπτικής που παρουσίασε ο διάσημος οίκος Dior στο Παρίσι για την άνοιξη/καλοκαίρι του 2024.

Η διάσημη τραγουδίστρια έλαμψε στην πρώτη σειρά της επίδειξης φορώντας ένα μαύρο μπροκάρ Puffer σακάκι με ζώνη και μια φούστα που αγκάλιαζε την σιλουέτα της. Τα συνδύασε με διαμαντένια κοσμήματα, μαύρα δερμάτινα γάντια και ένα εντυπωσιακό καπέλο.

«Είμαι θαυμάστρια. Είσαι μία από τις πιο καυτές γυναίκες στο Χόλιγουντ για πάντα» είπε ενθουσιασμένη η Rihanna, όταν συνάντησε την ηθοποιό μετά το σόου σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Από την άλλη, η διάσημη πρωταγωνίστρια, η οποία είναι πρέσβειρα του Dior από το 2011, φορώντας ένα μαύρο blazer και ένα μίνι φόρεμα απάντησε: «Συγνώμη, θα λιποθυμήσω. Σε αγαπώ και ακούω τη μουσική σου συνέχεια. Είσαι μια βασίλισσα».

Στην συνέχεια αντάλλαξαν μία σφικτή αγκαλιά και πόζαραν στους φωτογράφους.

Δείτε βίντεο του X (πρώην Twitter) με τις δύο σταρ:

Rihanna praising Natalie Portman backstage at the Dior show during Paris Fashion Week today:



“You’re one of the hottest bitchies in Hollywood forever. You do the most innocent look and I’m like AHHHH”. pic.twitter.com/AEru82Sywj