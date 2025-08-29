Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον: Διαφημιστικό κόλπο η σχέση τους για να προωθηθεί το «The Naked Gun» λέει το TMZ

«Βόμβα» μεγατόνων από το TΜΖ! Δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι και όλα έγιναν για να προωθηθεί η ταινία «Τρελές Σφαίρες» («The Naked Gun») στην οποία πρωταγωνιστούν οι διάσημοι ηθοποιοί.

Μπορεί όλοι να θαύμασαν το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ, Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον, όμως η αλήθεια φαίνεται πως είναι τελείως διαφορετική.

Σύμφωνα με το TMZ, η δήθεν σχέση των δύο σταρ δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα διαφημιστικό τρικ που «έστησαν» οι ομάδες δημοσίων σχέσεων των ηθοποιών σε συνεργασία με την εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Paramount για εμπορικούς λόγους, στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Τρελές Σφαίρες» («The Naked Gun»).

Το TMZ ισχυρίζεται ότι οι δύο ηθοποιοί δεν συναντήθηκαν από όταν σταμάτησαν τα γυρίσματα τον Ιούνιο του 2024 έως και την έναρξη της περιοδείας για την προώθηση της ταινίας, περίπου έναν χρόνο αργότερα.

Μάλιστα, στο πλαίσιο του «κόλπου» αναφέρει ότι η Πάμελα Άντερσον είπε ότι έφτιαχνε μάφιν και ψωμί για τον Λίαμ Νίσον, κάτι που επιβεβαίωσε ο ίδιος σε συνεντεύξεις πριν την πρεμιέρα.

Παράλληλα, αναφέρει ότι οι δύο ηθοποιοί δεν δείπνησαν ποτέ μόνοι τους και πως πάντα έτρωγαν μαζί με άλλα άτομα, σε αυστηρά επαγγελματικά πλαίσια, χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους ρομαντισμός.

Πάντως, το TMZ επικοινώνησε με εκπροσώπους των δύο σταρ, οι οποίοι, όμως, μέχρι στιγμής, δεν έχουν απαντήσει.

«The Naked Gun», η ταινία

Οι «Τρελές Σφαίρες» του 2025 είναι σε σκηνοθεσία του Ακίβα Σάφερ, ο οποίος έγραψε και το σενάριο από κοινού με τους Νταν Γκρέγκορ και Νταγκ Μαντ.

Η ταινία αποτελεί legacy sequel του «Τρελές Σφαίρες 33⅓: Η Τελευταία Προσβολή» του 1994 και την τέταρτη ταινία στη σειρά με τον ομώνυμο τίτλο, στις οποίες πρωταγωνιστούσε ο Λέσλι Νίλσεν.

Η νέα ταινία έχει τον Λίαμ Νίσον στον κεντρικό ρόλο, πλαισιωμένο από τους Πάμελα Άντερσον, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Κέβιν Ντουράντ και Ντάνι Χιούστον. Η πλοκή ακολουθεί τον γιο του υπαστυνόμου Φρανκ Ντρέμπιν, ο οποίος πρέπει να πάρει τα βήματα του πατέρα του.

Οι «Τρελές Σφαίρες» έκαναν πρεμιέρα στο «SVA Theater» στο Μανχάταν στις 18 Ιουλίου και κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους από την Paramount Pictures την 1η Αυγούστου, αποφέροντας κέρδη άνω των 89 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, με λιγότερο από τον μισό προϋπολογισμό.

Αυτό σημαίνει ότι η ερωτική ιστορία των δύο πρωταγωνιστών, ήταν δεν ήταν ένα τέχνασμα, ήταν αρκετή για να γεμίσουν οι κινηματογράφοι!

πηγή: tmz.com