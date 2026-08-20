Lifestyle

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η νέα φωτογραφία με την τεσσάρων μηνών κόρη του, Ξένια

Ο επιχειρηματίας δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη του, την οποία έχει αποκτήσει με την Κατερίνα Καινούργιου - Το ζευγάρι έχει επιλέξει να προστατεύει την εικόνα της μικρής
Καινούργιου και Κουτσουμπής
Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής (Φωτογραφία αρχείου: NDP Photo Agency)
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Μια νέα φωτογραφία με την τεσσάρων μηνών κόρη του, Ξένια, δημοσίευσε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο επιχειρηματίας εμφανίζεται χαμογελαστός να κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή, την οποία έχει αποκτήσει με την Κατερίνα Καινούργιου.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου έχουν επιλέξει από τη γέννηση της κόρης τους να προστατεύουν την εικόνα της από τη δημοσιότητα. Ετσι και στη συγκεκριμένη ανάρτηση, το πρόσωπο της μικρής Ξένιας έχει καλυφθεί με μια καρδιά.

Το στιγμιότυπο δημοσιεύθηκε το βράδυ της Τετάρτης (19.08.2026), χωρίς να διευκρινίζεται πότε ακριβώς τραβήχτηκε. Τις τελευταίες ημέρες, πάντως, η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται με την κόρη της στα Χανιά, όπου ταξίδεψε για να συναντήσει τον πνευματικό της, πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη.

koutsoumpis photo kori instagram

Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Από τη φιλία στη δημιουργία οικογένειας

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν ζευγάρι την άνοιξη του 2024, έπειτα από μακρόχρονη φιλική σχέση. Αρχικά κράτησαν χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή, ενώ στη συνέχεια άρχισαν να μοιράζονται επιλεγμένα στιγμιότυπα από την καθημερινότητα και τα ταξίδια τους.

Τον Μάιο του 2025, κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Παρίσι, ο επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου στην παρουσιάστρια. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο, οι δυο τους υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης στο Κολωνάκι, επισημοποιώντας τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η οικογένειά τους μεγάλωσε στις 3 Απριλίου 2026, όταν ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Ξένια.

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