Πάνω από 400 έργα του Βρετανού ζωγράφου Ντέιβιντ Χόκνεϊ σε μια μοναδική έκθεση στο Παρίσι

Στα 87 του χρόνια, ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ (David Hockney) συνεχίζει ακάθεκτος την καλλιτεχνική του πορεία, με μια μεγαλειώδη αναδρομική έκθεση να εγκαινιάζεται στο Fondation Louis Vuitton στο Παρίσι. Η έκθεση «David Hockney 25», η μεγαλύτερη που έχει διοργανωθεί ποτέ για τον Βρετανό ζωγράφο, παρουσιάζει πάνω από 400 έργα, σκιαγραφώντας την εντυπωσιακή 70χρονη καριέρα του.

«Περιλαμβάνονται μερικά από τα πιο πρόσφατα έργα μου και νομίζω ότι είναι μια πολύ ευχάριστη και εικαστικά ενδιαφέρουσα έκθεση» ανέφερε ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ σε δήλωσή του, για την επερχόμενη έκθεση στο Παρίσι. «Δεν είναι πολλοί οι καλλιτέχνες που έχουν αφιερώσει πάνω από έξι δεκαετίες στην εξερεύνηση παρόμοιων θεμάτων και στην απεικόνιση των ίδιων προσώπων» συμπλήρωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως ένας από τους κορυφαίους εν ζωή καλλιτέχνες, ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ συνεχίζει να ανατρέπει τα δεδομένα. Παρά τις πρόσφατες περιπέτειες με την υγεία του, που απαιτούσαν συνεχή φροντίδα, ο 87χρονος καλλιτέχνης παραμένει ακούραστος δημιουργός, αφιερώνοντας συχνά έως και έξι ώρες την ημέρα στην τέχνη του. Το αστείρευτο πάθος του, – σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και τη ζεστασιά που διαπνέει πάντα τα έργα του – είναι εμφανή και στις νέες του δημιουργίες όπως τα «Play Within a Play Within a Play» και «Me with a Cigarette» (2025). Το τελευταίο αποτελεί ένα ευφυές και συνάμα τρυφερό αυτοπορτρέτο, όπου ο Χόκνεϊ απεικονίζεται με τα εμβληματικά κίτρινα γυαλιά του, το καρό κοστούμι του και, φυσικά, ένα τσιγάρο στο χέρι.

«Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να φέρω τους ανθρώπους πιο κοντά σε κάτι. Δεν θα ήσουν καλλιτέχνης αν δεν ήθελες να μοιραστείς μια εμπειρία, μια σκέψη», συνέχισε ο Χόκνεϊ ο οποίος ανέλαβε προσωπικά την επιμέλεια κάθε λεπτομέρειας της έκθεσης σε καθεμία από τις 11 αίθουσες του ιδρύματος σε συνεργασία με τον Jean-Pierre Gonçalves de Lima.

Σε ένα τρυφερό πορτρέτο της εφηβείας του, ο Χόκνεϊ απεικονίζει τον πατέρα του, Κένεθ, έναν υπάλληλο λογιστηρίου, καθιστό και ντυμένο, σε μια παλέτα σκούρων τόνων που ενισχύει την αίσθηση μιας σχεδόν δειλής παρουσίας. Αυτό το πρώιμο έργο, που εκτέθηκε στην Πινακοθήκη Τέχνης του Λιντς το 1957 είναι το παλαιότερο που περιλαμβάνεται στην παρούσα αναδρομική έκθεση. Αποπνέει μια διακριτική απλότητα, ειδικά στην χρωματική του παλέτα, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών μεταγενέστερων πορτρέτων του.

Η έκθεση «David Hockney 25» θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με το Αrtnet.