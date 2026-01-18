Πάνος Ιωαννίδης: Το εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων και η «χιουμοριστική» τούρτα – έκπληξη

Ο γνωστός σεφ, Πάνος Ιωαννίδης, έκλεισε τα 50 του χρόνια και αποφάσισε να το γιορτάσει με ένα πολύ μεγάλο πάρτι γενεθλίων λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα του MasterChef. Μία τούρτα έκπληξη από τους φίλους του βέβαια, έκλεψε την παράσταση.

Το βράδυ του Σαββάτου (17/1/2026), ο Πάνος Ιωαννίδης, υποδέχτηκε στο μαγαζί του στο κέντρο της Αθήνας αγαπημένα πρόσωπα, έχοντας δίπλα του τον Σωτήρη Κοντιζά και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, συμπαρουσιαστές του στο MasterChef.

Αύριο, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, οι τρεις κριτές θα επιδτρέψουν στις οθόνες μας μέσα από το νέο κύκλο του MasterChef.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Πάνος Ιωαννίδης έσβησε την ιδιαίτερη τούρτα που επέλεξαν με τη φιγούρα του και την λευκή στολή του σεφ, αποκαλύπτοντας πως κλείνει τα 50.

Συγγενείς και φίλοι έκαναν αυτή τη μέρα πολύ ξεχωριστή και ο Πάνος Ιωαννίδης φαίνεται πραγματικά να το διασκέδασε.

Ο τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής, που προβάλλεται στο Star κάνει δυναμικό comeback την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, με τον 10ο, επετειακό κύκλο του.