Πάνος Καλίδης – Λεάννα Μάρκογλου: Ο γάμος και ο ρομαντικός χορός του ζευγαριού στη δεξίωση

Πάνος Καλίδης και Λεάννα Μάρκογλου παντρεύτηκαν το βράδυ της Τρίτης (09.09.2025) παρουσία φίλων και στενών συγγενών τους. Ο γάμος τους ήταν όπως ακριβώς είχαν σχεδιάσει. Όπως και η γαμήλια δεξίωση, με το ζευγάρι να λάμπει από ευτυχία.

Ο Πάνος Καλίδης ντύθηκε γαμπρός και πήγε πρώτος στην εκκλησία, περιμένοντας τη Λεάννα Μάρκογλου η οποία κατέφτασε με ένα εντυπωσιακό νυφικό. Ο γάμος ήρθε μετά από 20 χρόνια κοινής πορείας του ζευγαριού και την απόκτηση τριών παιδιών.

Αμέσως μετά το τέλος της τελετής ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση με το νιόπαντρο ζευγάρι να χορεύει ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του αείμνηστου Δημήτρη Μητροπάνου.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν και αρκετά πρόσωπα της ελληνικής showbiz, όπως η Μαρία Αντωνά και η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, ο Γιώργος Λιάγκας και ο Χάρης Σιανίδης.

Από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν το παραδοσιακό πέταγμα της ανθοδέσμης από τη νύφη. Ο Χάρης Σιανίδης ανάρτησε βίντεο από τη στιγμή αυτή, δείχνοντας την ανυπομονησία των καλεσμένων να πιάσουν την ανθοδέσμη. Η Μαρία Αντωνά και η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου δοκίμασαν κι εκείνες την τύχη τους, χωρίς όμως επιτυχία.

Ο Πάνος Καλίδης έχει μεγάλη αδυναμία στην οικογένειά του και λατρεύει τη σύντροφο και τα παιδιά του. Ωστόσο, κατά καιρούς έχει προκαλέσει αίσθηση με τις δηλώσεις του, όπως και με την απόψή του ότι η έκτρωση είναι φόνος.

«Η έκτρωση είναι φόνος. Δεν είναι εύκολη απόφαση να κάνεις ένα παιδί, όταν η εικόνα της οικογένειάς σου ή της σχέσης που έχεις με έναν άνθρωπο δεν είναι καλή. Ο καρπός του έρωτά σου με έναν άνθρωπο είναι το παιδί το οποίο τη στιγμή της σύλληψης παίρνει ζωή», είχε αναφέρει σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο τραγουδιστής.