Παντελής Τουτουντζής: «Έχω πληρώσει πάρα πολλά σε ψυχολόγους για να μην στεναχωριέμαι»

Αφενός για την προβολή της προσωπικής του ζωής και αφετέρου για τη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Παντελής Τουτουντζής το πρωινό της Δευτέρας (24.11.2025) στην κάμερα της εκπομπής Βreakfast@STAR.

«Έχω πληρώσει πάρα πολλά σε ψυχολόγους για να μη στεναχωριέμαι. Παρ’ όλα αυτά σχόλια, που αφορούν την προβολή της προσωπικής μου ζωής, μου μουτζουρώνουν λίγο την ψυχολογία», παραδέχθηκε αρχικά ο Παντελής Τουτουντζής.

«Το διαχειρίζομαι κοιτάζοντας μες στο σπίτι μου τα πανέμορφα παιδιά μου, τον πανέμορφο σύζυγο μου και την πανέμορφη ζωή που έχω φτιάξει. Τα αφήνω όλα αυτά απ’ έξω», συνέχισε ο γνωστός make up artist.

«Θέλω να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Καπουτζίδη που μέσα από τις “Σέρρες” έκανε το αυτονόητο, γιατί δεν βρίσκω κανέναν λόγο να το συζητήσουμε αυτό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή για μένα είναι απολύτως φυσιολογικό για δυο ανθρώπους που αγαπιούνται να δούμε σε μια ιστορία να εξελίσσεται η αγάπη τους. Δεν το διαχωρίζω σε ταμπέλες», συμπλήρωσε, επίσης ο Παντελής Τουτουντζής στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.