Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες γύρω από τα περιστατικά κακοποίησης που έχει βιώσει ως έφηβη έδωσε στο φως της δημοσιότητας η γνωστή επιχειρηματίας και μοντέλο Πάρις Χίλτον, με αφορμή την επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο σχετικά με τη βελτίωση της προστασίας των νέων σε προγράμματα και δομές.

Η Πάρις Χίλτον έχει μιλήσει για την κακοποίηση που έχει υποστεί κατά την εφηβεία της, τώρα ωστόσο μίλησε με περισσότερες λεπτομέρειες για το «κέντρο», όπου την είχαν στείλει οι γονείς της. Στο ντοκιμαντέρ της, «This Is Paris» η κληρονόμος του ομίλου ξενοδοχείων ισχυρίστηκε ότι υπέστη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της φοίτησής της στο εν λόγω οικοτροφείο στη Γιούτα.

Την πρώτη μέρα που βρέθηκε στο Provo Canyon School, όπως είπε, την ανάγκασαν να γδυθεί, να κάνει ένα βαθύ κάθισμα και να βήξει, ακριβώς σαν να… είχε μπει φυλακή. «Σαν 16χρονο κορίτσι τότε, δεν μπορούσα να καταλάβω, γιατί έπρεπε να μου κάνουν κολπικό έλεγχο τόσο συχνά και μάλιστα, μες στη μέση της νύχτας», αναφέρει η Πάρις Χίλτον.

Η γνωστή επιχειρηματίας και μοντέλο πρόσθεσε δε ότι την ξυπνούσαν με έναν φακό στο πρόσωπό της και τη διέταζαν να «κάνει ησυχία», μέχρι να φτάσει στο δωμάτιο της εξέτασης. «Ήμουν καθημερινά σχεδόν χωρίς ύπνο. Δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Με ανάγκαζαν να ξαπλώνω σε ένα τραπέζι, να ανοίγω τα πόδια μου και να κάνω γυναικολογικές εξετάσεις. Θυμάμαι ότι έκλαιγα και εκείνοι με πίεζαν. Μου έλεγαν να σκάσω και να κάνω ησυχία. Όταν πάλευα να ξεφύγω, με απειλούσαν ότι θα μπω στην απομόνωση», περιγράφει.

"For too long, our government has allowed these deceptive industries to operate in the shadows without any real transparency or accountability." https://t.co/NUeECeB2Tr

Σημείωσε δε ότι το χειρότερο μπορούσε να της συμβεί ήταν η απομόνωση. «Έπρεπε να είμαι γυμνή σε ένα δωμάτιο. Έτρεμα από το κρύο, μέχρι που δεν μπορούσα να σταθώ όρθια. Θυμάμαι ότι κουλουριαζόμουν στο πάτωμα και κουνιόμουν για να ζεσταθώ», εξηγεί.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που παιδιά εξαφανίζονταν από το κέντρο εγκλεισμού, και όπως λέει η Πάρις Χίλτον, συνήθως επρόκειτο για περιπτώσεις κοριτσιών. Όσες φορές όμως και αν ρωτούσαν που βρίσκονταν αυτά τα παιδιά, οι υπεύθυνοι του «κέντρου» ποτέ δεν τους απαντούσαν και τους έλεγαν ότι παραλογίζονται και πως όλα βρίσκονται στο μυαλό τους.

«Τώρα μόνο μπορώ να καταλάβω τι πραγματικά ήταν όλα αυτά. Κι εκείνες οι εξετάσεις… Ήταν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών», δηλώνει η Πάρις Χίλτον.

"If we tried to protest or question anything, they said it was a bad dream. They told us to stop making things up. But looking back on these experiences as an adult woman, I can recognize these exams for what they were: the sexual assault of children." https://t.co/bHZcdQZuxF