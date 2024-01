Η Έλενα Παπαρίζου «κλείνει» σήμερα (31.01.2024) τα 42 της χρόνια και οι συνεργάτες της θέλησαν να το γιορτάσουν!

Έτσι, η ομάδα της Unicef (σ.σ. η Έλενα Παπαρίζου είναι μια από τους πρεσβευτές Καλής Θέλησης) της έκανε πάρτι έκπληξη, με την γνωστή τραγουδίστρια να μην κρύβει τη συγκίνησή της.

«Ελενά μας “Υπάρχει Λόγος” που είσαι “Νο1” στις καρδιές όλων!

Από όλους εμάς, ολόψυχα “Χρόνια πολλά!”, γεμάτα υγεία, δημιουργικότητα και αγάπη! Συνέχισε να φέρνεις “Φως στην Ψυχή” μας με τα τραγούδια σου και τη λαμπερή σου ενέργεια.

“No one else could ever love you like the way we do!”» ήταν το μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της Unicef Ελλάδας, το οποίο συνόδευε τις φωτογραφίες από το πάρτι έκπληξη.

View this post on Instagram A post shared by UNICEF Greece (@unicefgreece)

Φωτογραφίες από τη χαρούμενη στιγμή της ανέβασε στο Instagram και η ίδια η Έλενα Παπαρίζου, ευχαριστώντας για την γενέθλια έκπληξη.

«Birthday Girl! Ευχαριστώ Unicef για την όμορφη έκπληξη! Υγεία και ευτυχία σε όλους μας!», έγραψε η Έλενα Παπαρίζου.

View this post on Instagram A post shared by Helena Paparizou (@helenapaparizouofficial)

Το πάρτι ήταν… καλά οργανωμένο, αφού και τούρτα υπήρχε και μπουφές για τους «καλεσμένους»!