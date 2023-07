Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη θρυλική συναυλία του Λουκιανού Κηλαηδόνη στην πλαζ του ΕΟΤ της Βουλιαγμένης που έγινε στις 25 Ιουλίου 1983 και έμεινε γνωστή ως «Πάρτι στη Βουλιαγμένη».

Την εμβληματική αυτή ανοικτή, μουσική εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 100.000 άνθρωποι κάθε ηλικίας.

Με αφορμή την επέτειο, το Αρχείο της ΕΡΤ έχει ψηφιοποιήσει και «ανεβάσει» στο ert.gr εκτενή αποσπάσματα της συναυλίας στη Βουλιαγμένη από την εκπομπή «Ατέλειωτο κονσέρτο», παραγωγής 1983, που παρουσίαζε σειρά συναυλιών.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής βλέπουμε και ακούμε τους Λουκιανό Κηλαηδόνη, Βαγγέλη Γερμανό, Διονύση Σαββόπουλο, Αφροδίτη Μάνου κ.ά. να ερμηνεύουν διάφορα τραγούδια, την ώρα που ο φακός της κάμερας δείχνει τους θεατές να διασκεδάζουν και να κολυμπούν στη θάλασσα.

Στην βραδιά συμμετείχαν (με σειρά εμφάνισης) οι: Νέλλη Σεμιτέκολο, Μανώλης Μικέλης με την Big Band, Λία Βίσση, Μαντώ Σταματοπούλου, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Βαγγέλης Γερμανός, Χορωδία και μαντολινάτα Φώτη Αλέπορου, Διονύσης Σαββόπουλος, Three and the Koukos Band, Αφροδίτη Μάνου και Γιώργος Νταλάρας.

Τη βραδιά μετέδιδε ζωντανά από το Α’ Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ο Γιάννης Πετρίδης.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ το επεισόδιο «Το πάρτυ της Βουλιαγμένης» της εκπομπής «Ατελείωτο κονσέρτο», παραγωγής 1983.