Πασχάλης Τερζής: «Δεν είναι καθηλωμένος σε αμαξίδιο» λέει ο Γιώργος Λιάγκας για τον δημοφιλή τραγουδιστή

Ο Πασχάλης Τερζής έχει επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια στον τόπο καταγωγής του, στην Θεσσαλονίκη, στο δικό του σπίτι στην περιοχή της Πυλαίας. Κατά καιρούς μια σειρά από δημοσιεύματα για την κατάσταση της υγείας του, προκαλούν ανησυχία στους θαυμαστές του. Ο ίδιος πάντως είναι καλά και έχει διαρκώς στο πλευρό του, ανθρώπους που τον αγαπούν.

Τη Δευτέρα (12.01.2026) ο Χρήστος Νικολόπουλος δημοσίευσε στο TikTok μία σειρά από φωτογραφίες από τη συνεργασία του με τον Πασχάλη Τερζή, που αναμένεται να συζητηθεί το επόμενο διάστημα. Με αφορμή αυτές τις εικόνες, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να αποκαλύψει τις δικές του πληροφορίες για την κατάσταση του τραγουδιστή. Όπως είπε, ο Πασχάλης Τερζής, δεν είναι καθηλωμένος σε αμαξίδιο.

«Θέλω να πω κάτι που αφορά στην υγεία του Πασχάλη Τερζή. Επειδή ακούγονται διάφορα σενάρια ότι είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο. Θα το πω με ιδιαίτερη προσοχή γιατί δεν είμαστε γιατροί. Είχε ένα θέμα υγείας πριν μερικά χρόνια, το οποίο το ξεπέρασε 100%» είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Έχω εξουσιοδότηση να το πω ότι έχει κάποια πολύ μικρά κινητικά προβλήματα. Δεν είναι καθηλωμένος σε αμαξίδιο, περπατά κανονικά κι έχει κάποια μικρά κινητικά προβλήματα. Δεν είναι του μεγέθους που να τον αναγκάσουν να είναι καθηλωμένος σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Δεν το λέω προς καλό ή κακό, απλά θέλω να πω ποια είναι η πραγματικότητα γιατί ακούγονται διάφορα τις τελευταίες ημέρες», αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Πασχάλης Τερζής ζει μόνιμα σε ένα κτήμα μεγάλης έκτασης, στο οποίο θα αντικρίσει κανείς μία μονοκατοικία με τεράστιο κήπο που έχει φτιάξει το μποστανάκι του.