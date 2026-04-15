Παύλος Ντε Γκρες – Μαρί Σαντάλ: Ο γιος τους Οδυσσέας – Κίμωνας είχε ατύχημα και χτύπησε στο κεφάλι

Ατύχημα για τον τρίτο γιο του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, Οδυσσέα – Κίμωνα, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι του όσο βρισκόταν στην Ιταλία.

Το βράδυ της Τετάρτης (15.04.2026) η Μαρί Σαντάλ έκανε ανάρτηση στο Instagram ενημερώνοντας για την κατάσταση του γιου της και την αιφνίδια αλλαγή που είχαν στα σχέδια της με τον Παύλο Ντε Γκρες για το φετινό τους Πάσχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αχ, οι ήσυχες ανατροπές της ανατροφής των παιδιών – ακόμα και όσο μεγαλώνουν, εξακολουθούν να τραβάνε την καρδιά σου με τους βαθύτερους τρόπους. Ο γλυκός μου Ody έπεσε και έσπασε το κεφάλι του.

Όλα ευτυχώς είναι υπό έλεγχο τώρα αλλά σήμαινε μια ξαφνική αλλαγή σχεδίων… έπρεπε να ξεχάσουμε το Ορθόδοξο Πάσχα μας με την οικογένεια και να τρέξουμε στη Φλωρεντία για να είμαστε δίπλα του και να τον φέρουμε σπίτι. Ήταν στρατιώτης και τώρα δεν πετάει για ένα μήνα, έτσι κάναμε το μακρύ ταξίδι πίσω στο Λονδίνο με τρένο.

Όχι ακριβώς το Πάσχα που είχαμε φανταστεί, αλλά απλά είμαι ευγνώμων που είναι ασφαλής και αναρρώνει. Είμαι τόσο βαθιά ευγνώμων στους υπέροχους γιατρούς και νοσοκόμες στη Φλωρεντία που τον φρόντισαν τόσο πολύ, και κυρίως στους αγαπημένους του φίλους που τον φρόντισαν μέχρι να φτάσουμε. Σημαίνει πραγματικά τόσα πολλά για μένα», έγραψε η Μαρί Σαντάλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marie- Chantal G (@mariechantal22)

Παύλος Ντε Γκρες και Μαρί Σαντάλ μετρούν 30 χρόνια γάμου, ενώ έχουν δημιουργήσει μια 7μελή οικογένεια με πέντε παιδιά. Την κόρη τους, Μαρία-Ολυμπία και τους γιους τους, Κωνσταντίνο-Αλέξιο, Αχιλλέα-Ανδρέα, Οδυσσέα-Κίμωνα, Αριστείδη-Σταύρο.