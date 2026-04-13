Παύλος Ντε Γκρες: Οι ευχές για το φετινό Πάσχα και η επίσκεψή του στο Άγιο Όρος

Ο Παύλος Ντε Γκρες έστειλε τις ευχές του σε όλους για το Πάσχα μέσα από μία ανάρτησή του βασισμένη στους Έλληνες και στην βαθιά του πίστη.

Όπως αποκάλυψε ο Παύλος Ντε Γκρες, πρόσφατα επισκέφθηκε το Άγιο Όρος, το οποίο αποτελεί πηγή πνευματικής χαράς και στήριξης.

«Χριστός Ανέστη! Εύχομαι αυτή την ιερή ημέρα, το Ανέσπερο Φως της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να πλημμυρίσει τις καρδιές και να φέρει ελπίδα, ειρήνη και ενότητα σε όλες και όλους τους Έλληνες, ενισχύοντας το διαχρονικό πνεύμα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όπου η αβεβαιότητα σκιάζει την καθημερινότητά μας, το μήνυμα «Ειρήνη υμίν» παραμένει το πιο ισχυρό αίτημα των ημερών.

Το πρόσφατο προσκύνημά μου στο Άγιον Όρος ήταν για εμένα πηγή πνευματικής χαράς και στήριξης, οδηγώντας με ουσιαστικά στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας — ένα πνεύμα ταπεινότητας, πίστης και πνευματικής αναγέννησης.

Με αυτό το πνεύμα, είθε το φως της Ανάστασης να καθοδηγεί όλες και όλους προς έναν κόσμο συμπόνιας και ενότητας, και να φωτίζει το δρόμο μας ενισχύοντας την Πίστη μας, την Προσφορά και την Προσήλωση στο καθήκον για το κοινό καλό και το καλό της Πατρίδας μας», έγραψε στην ανάρτησή του ο Παύλος Ντε Γκρες.