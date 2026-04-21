Παύλος Τσίμας για Γιώργο Μαζωνάκη: Με κολακεύει που θέλει να μου δώσει συνέντευξη

Παύλος Τσίμας και Γιώργος Μαζωνάκης μίλησαν στο τηλέφωνο, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, μετά τις δηλώσεις που είχε κάνει ο τραγουδιστής για εκείνον. Ο καλλιτέχνης είχε αναφέρει πως σκεφτόταν να δώσει μια μεγάλη συνέντευξη και πως αν μπορούσε να επιλέξει, θα διάλεγε τον Παύλο Τσίμα.

Ο Παύλος Τσίμας αναφέρθηκε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», στη συνεργασία με τον ΣΚΑΪ: «Είναι μια σχέση η οποία κρατάει και θα κρατάει για χρόνια. Σημασία έχει να κάνεις τη δουλειά σου όπως εσύ νομίζεις ότι πρέπει να την κάνεις και όσο μπορείς καλύτερα. Τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα» και στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη Σία Κοσιώνη και τα σενάρια που τη θέλουν να αποχωρεί από το κανάλι του Φαλήρου:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχω ιδέα. Να σου πω την αλήθεια, δεν την έχω ρωτήσει. Είναι φίλη μου και γι’ αυτό δεν τη ρωτάω ποτέ για τα επαγγελματικά της. Δεν θα μου λείψει ποτέ, είμαστε φίλοι. Δηλαδή, δεν είμαστε φίλοι επειδή συναντιόμαστε στους διαδρόμους ενός γραφείου. Είμαστε φίλοι».

Όσον αφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην επιθυμία του να δώσει μία συνέντευξη στον ίδιο, ο Παύλος Τσίμας είπε: «Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κολακεύει. Ναι, μιλήσαμε. Εγώ τον συμπαθώ πολύ, τον εκτιμώ πολύ, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ισχυρό πρόσωπο και με μια πολύ έντονη προσωπικότητα. Τον συμπαθώ πολύ. Καλοσύνη του, μεγάλο κομπλιμέντο μου κάνει όταν λέει ότι με εμπιστεύεται».

Σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες στην παρουσίαση του νέου του τραγουδιού με τίτλο «Επιπτώσεις», ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πει: «Οι επιπτώσεις στη ζωή μου είναι εδώ και 3-4 χρόνια για αυτό όμως θα μιλήσω σε μια μεγάλη συνέντευξη, την οποία θα ήθελα να την κάνω στον Παύλο Τσίμα. Εκεί θα πω και θα λύσω τα πάντα».