Πέγκυ Τρικαλιώτη: Δεν θα έκανα παιδί μόνη μου, ένα παιδί χρειάζεται δύο γονείς, όσο είναι εφικτό αυτό

«Η ύπαρξή της στη ζωή μου μου δίνει ένα νόημα που δεν πίστευα ότι θα μπορούσε ποτέ να υφίσταται» είπε η Πέγκυ Τρικαλιώτη για την κόρη της.

Συνέντευξη στο περιοδικό «Hello» και τη Σόνια Μαγγίνα παραχώρησε η Πέγκυ Τρικαλιώτη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την μητρότητα, τονίζοντας πως δεν θα μπορούσε να κάνει ένα παιδί μόνη της, καθώς – όπως είπε – το παιδί χρειάζεται δύο γονείς.

Σε άλλο σημείο, η Πέγκυ Τρικαλιώτη ανέφερε πως η ίδια η ζωή της απέκτησε άλλο νόημα, μετά τη γέννηση της κόρης της.

Αν δεν είχα συναντήσει το σύζυγό σας, μόνη σας θα κάνατε ένα παιδί;

Όχι, δεν θα έκανα παιδί μόνη μου. Κι αυτό γιατί ένα παιδί χρειάζεται δύο γονείς, όσο είναι εφικτό αυτό. Ο μόνος γονέας είναι ότι πιο δύσκολο. Ο Θανάσης είναι ένας άνθρωπος απόλυτα παρών. Είναι μπαμπάς – μαμά κι εγώ μαμά – μπαμπάς, όλα είναι μοιρασμένα.

Ποιο είναι το ομορφότερο κομμάτι της μητρότητας και ποιο το πιο δύσκολο;

Το ομορφότερο είναι πως ό,τι κι αν κάνω, όπου κι αν βρίσκομαι, όταν εστιάζω στην Φραντζέσκα, κάτι με γαληνεύει, με ησυχάζει. Η ύπαρξή της στη ζωή μου μου δίνει ένα νόημα που δεν πίστευα ότι θα μπορούσε ποτέ να υφίσταται. Και, προτού τη νιώσω, δεν ήξερα καν ότι αυτό σημαίνει μητρότητα. Το πιο δύσκολο είναι να είμαι αρκετή.