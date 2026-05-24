Πέννυ Μπαλτατζή: Έχω κάνει ψυχοθεραπεία για 10 χρόνια και συνεχίζω, στις δυσκολίες δεν φτάνει μόνο η μουσική

Τόσο στην προσπάθεια να βρεθεί φέτος στην Eurovision όσο και στη βοήθεια που λαμβάνει τα τελευταία χρόνια από την ψυχοθεραπεία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Πέννυ Μπαλτατζή στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρκά, την Κυριακή, για την ΕΡΤ.

“Κλείνω 27 χρόνια στον χώρο, τον Σεπτέμβρη, μα νιώθω σαν μικρό παιδί που ξεκινάω πάλι από το μηδέν. Φέτος είχαμε δηλώσει συμμετοχή για την Eurovision, με τον Ανδρέα Λάμπρου, για ένα τραγούδι που υμνεί τον έρωτα και τη ζωή” εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η Πέννυ Μπαλτατζή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Δεν μας πήραν αλλά θα πω κάτι. Επειδή εγώ δεν ήμουν λάτρης και μεγάλος φαν του θεσμού ποτέ, δεν έλεγα όμως όχι στο καινούργιο. Φυσικά και είμαι ανοιχτή και σ’ αυτό το κομμάτι”.

“Στις δυσκολίες και στις απώλειες δεν φτάνει μόνο η μουσική, θέλει και πολλή δουλειά με τον εαυτό μας η οποία δεν τελειώνει”.

“Άπαξ και μπεις σ’ αυτό το ταξίδι το υπαρξιακό τελειώνει μαζί σου αυτό. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία για 10 χρόνια και συνεχίζω” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Πέννυ Μπαλτατζή.