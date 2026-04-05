Πένθος για τη Λίνα Σακκά: Πέθανε αγαπημένο της πρόσωπο

Δύσκολες ώρες περνάει η γνωστή ηθοποιός Λίνα Σακκά, καθώς όπως αποκάλυψε μέσω του Facebook έφυγε από τη ζωή ένα πολύ αγαπημένος της πρόσωπο.

Ο λόγος για τον Andrew Banner, με τον οποίο διατηρούσαν στενή σχέση και μάλιστα, όπως αναφέρει η Λίνα Σακκά, οι δυο τους είχαν ζήσει μαζί ένα θαύμα στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γνωστή ηθοποιός συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους καθώς τόνισε για το αγαπημένο της αυτό πρόσωπο ότι ήταν πρώτος σημαντικός άνθρωπος της ενήλικης ζωής της.

«Andrew Banner για ποιο ταξίδι κίνησες να πας. Τόσο νωρίς, τόσο βιαστικός για την αντίπερα όχθη. Πάντα ήσουν σίγουρος ότι υπάρχει κάτι ανώτερο και έσπευσες να το συναντήσεις. Κάποτε ζήσαμε μαζί ένα θαύμα, στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ αν δεν ήσουν μαζί μου τότε θα νόμιζα ότι ήμουν τρελή.

Ήσουν, είσαι και θα είσαι για πάντα ο πρώτος και μοναδικά σημαντικός άνθρωπος της ενήλικης ζωής μου. Ξέρεις εσύ. Καλή μας αντάμωση», έγραψε η Λίνα Σακκά στην ανάρτησή της στο Facebook.

Κάτω από την ανάρτησή της οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της στείλουν τα ειλικρινή τους «συλλυπητήρια».