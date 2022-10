Η Σύλβια Γου (Sylvia Wu), ιδιοκτήτρια του διάσημου εστιατορίου «Ο κήπος της Madame Wu» στη νότια Καλιφόρνια που προσέλκυε τα μεγαλύτερα αστέρια του Χόλυγουντ για πάνω από 40 χρόνια, «έφυγε» από τη ζωή, σε ηλικία 106 ετών αναφέρουν οι LA Times.

Γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου του 1915 και έμαθε να μαγειρεύει παρακολουθώντας την οικιακή βοηθό να ετοιμάζει γεύματα για την εύπορη οικογένειά της. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη. «Δεν είχα οικογένεια στην Αμερική, είχε αναφέρει. «Το ταξίδι διήρκεσε 40 ημέρες και λόγω του πολέμου υπήρχε συσκότιση σε όλη τη διαδρομή».

Sylvia Cheng, October 24, 1915 – September 29, 2022



Survivors include sons George and Patrick and numerous grandchildren. Her husband died in 2011. The two had been married 67 years. #RestinPeace #MadameWu #restaurant https://t.co/Zg1uEDm7qP