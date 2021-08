Η βραβευμένη με Γκράμι Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτης της φολκ Νάνσι Γκρίφιθ πέθανε σε ηλικία 68 ετών.

Την ανακοίνωση έκανε την Παρασκευή, 13.08.2021, η δισκογραφική εταιρία Rounder Records μέσω Twitter.

We are deeply saddened to hear that Nanci Griffith has passed. Our condolences to her family, friends and many fans.

May she Rest in Peace ♥️ pic.twitter.com/MwuQ2h53Ig