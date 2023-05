Πέθανε σε ηλικία 72 ετών η τραγουδίστρια Linda Lewis, η οποία είχε πορεία στο χώρο για πάνω από 4 δεκαετίες.

Η οικογένεια της Linda Lewis ήταν αυτή που επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση για την τραγουδίστρια, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (03.04.2023).

Η Linda Lewis είχε γίνει γνωστή λόγω της χαρακτηριστικής της φωνητικής της έκταση των πέντε οκτάβω.

Γνώρισε τόσο την επιτυχία κυρίως στη δεκαετία του 1970, ενώ είχε και μια μακρά καριέρα παρέχοντας δεύτερα φωνητικά σε καλλιτέχνες όπως ο David Bowie και ο Rod Stewart.

Ήταν γεννημένη ως Linda Ann Fredericks στο West Ham το 1950. Η μεγαλύτερη επιτυχία της ήρθε με το It’s In His Kiss – μια διασκευή ενός τραγουδιού του 1963 που αργότερα έγινε διάσημο από τη Cher ως The Shoop Shoop Song.