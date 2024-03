Πέθανε σε ηλικία 64 ετών ο Mark Dodson, ηθοποιός που είχε δώσει τη φωνή του σε χαρακτήρες ταινιών, μεταξύ των οποίων τα Star Wars και τα Gremlins.

Ο ηθοποιός Mark Dodson συμμετείχε και στο Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi του 1983 αλλά και στο Star Wars: Episode VII – The Force Awakens του 2015.

Στη συνέχεια έδωσε τη φωνή του Mogwai στην επιτυχημένη ταινία Gremlins του 1984.

Υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ βρισκόταν στο Evansville της Indiana για το Horror Con.