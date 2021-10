Σε ηλικία μόλις 59 ετών έφυγε από τη ζωή ο James Michael Tyler, που έπαιξε τον «Γκάνθερ» στα Φιλαράκια. Ο ηθοποιός έδινε εδώ και καιρό μάχη με τον καρκίνο.

«Ο Tyler έφυγε ήσυχα, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες» αναφέρει δήλωση από τον μάνατζέρ του. Ο «Γκάνθερ» δεν είχε καταφέρει να βρίσκεται στο reunion που έκαναν τα Φιλαράκια πριν από μερικούς μήνες εξαιτίας της βεβαρυμένης υγείας του αλλά είχε εμφανιστεί με βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Αν τον γνώριζες μια φορά, έκανες έναν φίλο για πάντα» τόνισε ο μάνατζέρ του. Ο James Michael Tyler είχε διαγνωστεί με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη το 2018. Λίγο αργότερα, ο καρκίνος έκανε μετάσταση στα οστά και ο ηθοποιός δεν μπορούσε να περπατήσει, γι’ αυτό και είχε απουσιάσει από το reunion της σειράς.

Ο περισσότερος κόσμος τον γνώριζε ως τον μάνατζερ του Central Perk, της καφετέριας όπου έπιναν τον καφέ τους τα Φιλαράκια, ως τον «Γκάνθερ» που ήταν αιώνια ερωτευμένος με τη Ρέιτσελ και μισούσε τον Ρος.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz

Οι πρωταγωνιστές της σειράς, με μηνύματά τους στα social media, αποθέωσαν την προσφορά του στη σειρά και τις στιγμές που έζησαν μαζί του.

«Τα Φιλαράκια δεν θα ήταν τα ίδια χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ για τα γέλια που έφερες στη σειρά και στις ζωές μας. Θα μας λείψεις τόσο πολύ» έγραψε η Τζένιεφ Άνιστον, ανεβάζοντας στο Instagram τη σκηνή από τον τελευταίο κύκλο της σειράς, όταν ο Γκάνθερ λέει στη Ρέιτσελ (που φεύγει για το Παρίσι) ότι την αγαπά.

«Η ευγνωμοσύνη που έδειχνες κάθε μέρα στα γυρίσματα είναι η ευγνωμοσύνη που νιώθω γιατί σε γνώρισα. Αναπαύσου εν ειρήνη Τζέιμς» έγραψε η Κόρτνεϊ Κοξ.

«Γελάσαμε πολύ φίλε. Θα μας λείψεις. Αναπαύσου εν ειρήνη» ήταν το μήνυμα του Ματ Λε Μπλανκ.

«James Michael Tyler, θα μας λείψεις. Σε ευχαριστούμε που ήσουν εκεί για όλους μας» έγραψε η Λίζα Κούντρου.

Εξαιτίας της ασθένειάς του, την οποία ανακάλυψε τυχαία, ο James Michael Tyler προσπαθούσε να αφυπνίσει τον κόσμο. Αφού μοιράστηκε το πρόβλημα υγείας του, μίλησε για τη σημασία της πρόληψης και της εξέτασης αίματος από την ηλίκια των 40 ετών, για όσους είχαν προστάτη.

«Ο κόσμος των ήξερε ως Γκάνθερ (τον 7ο από τα Φιλαράκια) αλλά οι αγαπημένοι του Μάικλ τον ήξεραν σαν ηθοποιό. Μουσικό, ακτιβιστή εγρήγορσης κατά του καρκίνου και αγαπημένο σύζυγο» τόνισε ο μάνατζέρ του.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc