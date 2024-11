Πέθανε ο ηθοποιός Τόνι Τοντ, γνωστός για τον ρόλο του ως «Candyman»

Σε ηλικία 69 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Τόνι Τοντ, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τις ταινίες «Candyman».

Ο Τόνι Τοντ πέθανε την Τετάρτη (6.11.2024) στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, από φυσικά αίτια σύμφωνα με το TMZ.

Ο Τόντ υποδύθηκε με μεγάλη επιτυχία τον δολοφόνο στην ταινία τρόμου «Candyman» του 1992 αλλά και στο σίκουελ της ταινίας το 2021.

Ωστόσο, είχε ήδη γνωρίσει την αποθέωση ως ο εθισμένος στην ηρωίνη λοχίας Γουόρεν στο δράμα του Όλιβερ Στόουν «Platoon».

Είχε συμμετάσχει σε περισσότερες από 240 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές συμμετοχές σε τέσσερις δεκαετίες, ο Τοντ είχε ρόλους στα «21 Jump Street», «Night Court», «MacGyver», «Matlock», «Jake and the Fatman», «Law & Order», «The X-Files», «NYPD Blue», «Beverly Hills 90210», «Xena: Warrior Princesss», «Murder, She Wrote», «Star Trek: The Next Generation», «Deep Space Nine» και «Voyager», μεταξύ άλλων.

Ο Τοντ γεννήθηκε το 1954 στην Ουάσινγκτον. Σπούδασε στα «University of Connecticut» και «Eugene O’Neill National Theatre Institute».

Εκτός από την εργασία του ως ηθοποιός κινηματογράφου έχει και θεατρικές εμφανίσεις, καθώς συμμετείχε λόγω της βαθιάς φωνής του ως αφηγητής σε ταινίες και τρέιλερ.