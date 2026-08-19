Πέθανε ο ντράμερ των ZZ Top, Φρανκ Μπερντ σε ηλικία 77 ετών

Ο Φρανκ Μπερντ, o επί δεκαετίες ντράμερ και μέλος του θρυλικού συγκροτήματος ZZ Top, πέθανε σε ηλικία 77 ετών την Δευτέρα 17 Αυγούστου. Ο Μπερντ έφυγε από τη ζωή ενώ βρισκόταν υπό φροντίδα ξενώνα στο ράντσο του στο Ρίτσμοντ του Τέξας, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του συγκροτήματος.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος ZZ Top στο X τον Μάρτιο του 2025, ανακοινώθηκε ότι ο ντράμερ Beard είχε «προσωρινά αποχωρήσει» από την τότε περιοδεία, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα απροσδιόριστο πρόβλημα υγείας, και ότι «ανυπομονούσε για μια γρήγορη ανάρρωση».

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«Έπαιζε με πάθος. Έπαιζε με αποφασιστικότητα»

Γεννημένος στις 11 Ιουνίου 1949 στο Φράνκστον του Τέξας, ο Beard εντάχθηκε το 1969 στο συγκρότημα The Moving Sidewalks, στο οποίο συμμετείχε ο τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός Billy Gibbons. Το συγκρότημα σύντομα μετονομάστηκε σε ZZ Top και, μετά την αποχώρηση ορισμένων μελών και την προσθήκη του μπασίστα Dusty Hill, το τρίο ηχογράφησε το πρώτο του άλμπουμ, το ZZ Top’s First Album, το 1971.

«Δεν χρειάστηκαν 30 λεπτά. Oύτε καν 30 δευτερόλεπτα. Ήξερα ότι ο Frank Beard είχε τις ικανότητες που αναζητούσα», θυμήθηκε ο Billy Gibbons στο ντοκιμαντέρ του 2019 ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas. «Έπαιζε με πάθος. Έπαιζε με αποφασιστικότητα».

Το επόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος, Rio Grande Mud (1972), περιείχε τη μέτρια επιτυχία «Francine». Ήταν όμως το τρίτο άλμπουμ των ZZ Top, το Tres Hombres του 1973, που τους έκανε ευρέως γνωστούς, κυρίως χάρη στο βασικό single «La Grange».

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Το εισαγωγικό μοτίβο του Beard

Με το χαρακτηριστικό εισαγωγικό μοτίβο του Beard στα πιατίνια της κάσας (snare rim), κάτω από τα πονηρά, τραχιά φωνητικά του Billy Gibbons, το οποίο στη συνέχεια μετατρεπόταν σε έναν δυναμικό shuffle ρυθμό, το «La Grange» βοήθησε το Tres Hombres να φτάσει στο Top 10 του Billboard 200, ενώ το άλμπουμ έγινε χρυσό στις ΗΠΑ, με πωλήσεις άνω των 500.000 αντιτύπων.

Με σύνθεση που παρέμεινε αμετάβλητη για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, οι «Little Ol’ Band from Texas» κυκλοφόρησαν 15 στούντιο άλμπουμ κατά τη διάρκεια της θητείας του Beard. Το πιο πρόσφατο ήταν το La Futura του 2012, ενώ εννέα από τα άλμπουμ τους έγιναν χρυσά ή πλατινένια σύμφωνα με την RIAA.

Το μεγαλύτερο σε πωλήσεις, ωστόσο, παραμένει το Eliminator του 1983, το οποίο πούλησε περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στις ΗΠΑ και περιλαμβάνει τις επιτυχίες «Sharp-Dressed Man» και «Gimme All Your Lovin’» – αμφότερες με το χαρακτηριστικό δυνατό και σταθερό backbeat του Beard – καθώς και το «Legs».

Το τελευταίο ήταν το single των ZZ Top με την υψηλότερη θέση στα charts, αν και στο τραγούδι δεν έπαιζαν ούτε ο Beard ούτε ο Hill, παρότι αναφέρονταν στους συντελεστές.

Άλλα χαρακτηριστικά τραγούδια των ZZ Top στα οποία έπαιξε ο Beard ήταν τα «I’m Bad, I’m Nationwide», «Tush», «Tube Snake Boogie», «Jesus Just Left Chicago», «Cheap Sunglasses», «I Thank You», «Beer Drinkers & Hell Raisers», το οποίο αργότερα διασκεύασε το θρυλικό βρετανικό metal συγκρότημα Motörhead, «Heard It on the X» και πολλά ακόμη.

Ο Beard που δεν είχε γενειάδα

Ο Beard, δεδομένου του επωνύμου του, το μοναδικό μέλος του συγκροτήματος που δεν είχε την χαρακτηριστική μακριά γενειάδα των Gibbons και Hill, παρέμεινε στους ZZ Top σε ολόκληρη την εξακονταετή πορεία του συγκροτήματος και εισήχθη μαζί τους στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004.

Στα πρώτα χρόνια της πορείας του συγκροτήματος αντιμετώπισε προβλήματα με την κατάχρηση ουσιών και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 μπήκε οικειοθελώς σε κέντρο αποτοξίνωσης. Τότε το συγκρότημα έκανε ένα διάλειμμα, με τους συνεργάτες του να του λένε να πάρει όσο χρόνο χρειαζόταν.

«Απλώς ήθελα να γίνω νηφάλιος», είπε ο Hill στο ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas. «Ήθελα να γίνω σαν τους ανθρώπους που θαύμαζα, που μπορούσαν να κάθονται στο σπίτι, να βλέπουν τηλεόραση και να πηγαίνουν για ύπνο».

Ο Beard παντρεύτηκε δύο φορές, με δεύτερη σύζυγό του την Debbie Meredith, την οποία παντρεύτηκε το 1982 και έχουν τρία παιδιά.

Ο μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των ZZ Top, Dusty Hill, πέθανε τον Ιούλιο του 2021 σε ηλικία 72 ετών. Ο Billy Gibbons είναι πλέον το μοναδικό εν ζωή μέλος της αρχικής σύνθεσης του θρυλικού τρίο.