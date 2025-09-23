Πέθανε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Βάσος Γεώργας

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του σκηνοθέτη Βάσου Γεώργα, ο οποίος πέθανε την Δευτέρα (22/9/25), με τον καλλιτεχνικό κόσμο να τον αποχαιρετά.

Γεννημένος στην Αθήνα και μεγαλωμένος στα Εξάρχεια, όπου διατήρησε ισχυρούς δεσμούς, ο Βάσος Γεώργας ξεχώριζε για την προσωπικότητά του, καθώς και για το πολιτιστικό έργο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος εργάστηκε ως παραγωγός και σκηνοθέτης, συμμετέχοντας σε κινηματογραφικές και καλλιτεχνικές παραγωγές, ενώ είχε ασχοληθεί και με την ποίηση, συγγραφή κειμένων. Ένα από τα πιο γνωστά του έργα είναι το «Το Σινεμά Γυμνό» (2010), με τον Βάσος Γεώργας να έχει αφήσει το στίγμα του στον πολιτισμό.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν φίλοι και συνεργάτες, οι οποίοι μέσα από τις αναρτήσεις τους εξέφρασαν την θλίψη τους, στέλνοντας παράλληλα τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του.