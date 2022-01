Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Meat Loaf (κατά κόσμον Μάρβιν Λι Άντεϊ), ο οποίος ήταν γνωστός για την τριλογία των άλμπουμ “Bat Out of Hell”, το τραγούδι “I’d Do Anything For Love” αλλά και τη συμμετοχή του στο Rocky Horror Picture Show.

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή χθες Πέμπτη (20.1.2022) το βράδυ σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με το deadline.com, με τον ατζέντη του επί σειρά ετών, Μάικλ Γκριν, να αναφέρει πως πέθανε στο πλευρό της συζύγου του, Ντέμπορα, ενώ οι κόρες του, Περλ και Αμάντα, όπως και στενοί φίλοι της οικογένειας, πέρασαν χρόνο μαζί του και τον αποχαιρέτησαν το τελευταίο 24ωρο. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1947 στο Ντάλας του Τέξας με το όνομα Μάρβιν Λι Άντεϊ, το οποίο μετέπειτα άλλαξε σε Μάικλ, καθώς ο ίδιος είχε εξηγήσει πως μια διαφήμιση γνωστής εταιρείας τζιν ρούχων τον είχε στιγματίσει. Συγκεκριμένα, επειδή είχε αρκετά κιλά από μικρός, δεν μπορούσε να βρει τζιν παντελόνι στο μέγεθός του.

Αν και το παρατσούκλι “meat” (κρέας), το είχε από μικρός, η διαφήμιση της γνωστής εταιρείας τζιν με σλόγκαν “poor fat Marvin can’t wear jeans” (ο καημένος χοντρός Μάρβιν δεν μπορεί να φορέσει τζιν), του… έβγαλε το όνομα. Έτσι, άλλαξε το όνομά του, σύμφωνα με το yahoo.com.

Το πρώτο του συγκρότημα, ονομαζόταν “Meat Loaf Soul”, με τον ίδιο να κρατά το όνομα για το υπόλοιπο της καριέρας του.

Η ανακοίνωση του θανάτου του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook

«Με ραγισμένη καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο ασύγκριτος Meat Loaf έφυγε απόψε από τη ζωή, με τη σύζυγό του Ντέμπορα στο πλευρό του. Οι κόρες Περλ και Αμάντα και στενοί φίλοι της οικογένειας ήταν μαζί του τις τελευταίες 24 ώρες. Η εκπληκτική του καριέρα διήρκεσε 6 δεκαετίες, στις οποίες πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 65 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των “Fight Club”, “Focus”, “Rocky Horror Picture Show” και “Wayne’s World”. Το “Bat Out of Hell” παραμένει ένα από τα 10 άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Γνωρίζουμε τι σήμαινε για πολλούς από εσάς και εκτιμούμε πραγματικά όλη την αγάπη και την υποστήριξη που μας δίνετε, καθώς περνάμε αυτές τις θλιβερές στιγμές, χάνοντας έναν τόσο εμπνευσμένο καλλιτέχνη και όμορφο άνθρωπο. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση της ανάγκης μας για ιδιωτικότητα. Από την καρδιά του μέχρι τις ψυχές σας… μην σταματήσετε ποτέ να ροκάρετε!».

Ο Meat Loaf γνώρισε την επιτυχία τις δεκαετίες του ’70, του ’80 και του ’90, με τους ρόλους του στις ταινίες “Rocky Horror Picture Show” και “Fight Club” ενώ η τριλογία των άλμπουμ “Bat Out of Hell” έχει κάνει πωλήσεις άνω των 65 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως ενώ ο ίδιος έκανε στην καριέρα του πάνω από 80 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ.

Το τραγούδι “I’d Do Anything For Love” ήταν μια από τις τελευταίες επιτυχίες του, για το οποίο βραβεύτηκε με Grammy για την καλύτερη σόλο ροκ ερμηνεία (Grammy Award for Best Solo Rock Vocal Performance), κερδίζοντας υποψήφιους όπως ο Sting, ο Bob Dylan, ο Lenny Kravitz και ο Peter Gabriel.