Πέτρος Ιακωβίδης – «Τέλεια»: Το συγκινητικό του video μαζί με το κοινό και τους Θεοδωρίδου, Ελληνίδου, Φοίβο

Το «Τέλεια», σε μουσική και στίχους του Φοίβου, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2010 και ο Πέτρος Ιακωβίδης το επανασυστήνει, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο viral τραγούδια των ημερών
Ο Πέτρος Ιακωβίδης παρουσιάζει το music video για τη viral επιτυχία του «Τέλεια», ένα τραγούδι που έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού τόσο στα social media όσο και στις live εμφανίσεις του. Αυτή τη φορά, ο δημοφιλής καλλιτέχνης κάνει πρωταγωνιστή το κοινό, δημιουργώντας μαζί του μια αυθεντική και βαθιά συναισθηματική οπτική ιστορία.

Επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ξεχωριστή σχέση αγάπης που τον συνδέει με τον κόσμο, ο Πέτρος Ιακωβίδης κάλεσε μέσω των social media τους θαυμαστές του να στείλουν τα δικά τους videos, ώστε όλοι μαζί να συνθέσουν το music video του «Τέλεια», σε σκηνοθεσία Bodega Visuals.

Το αποτέλεσμα είναι μια συγκινητική συλλογή από ανθρώπους, αγαπημένα πρόσωπα και στιγμές που κάνουν την καθημερινότητα πραγματικά «Τέλεια».

Μικρές ιστορίες ζωής, αυθεντικά χαμόγελα και έντονα συναισθήματα αποδεικνύουν πως η μουσική γεννιέται από τον κόσμο, τον αγγίζει και επιστρέφει σε αυτόν. Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουν στο video η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Ρία Ελληνίδου και ο δημιουργός του τραγουδιού Φοίβος.

 

Το «Τέλεια», σε μουσική και στίχους του Φοίβου, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2010 και σήμερα ο Πέτρος Ιακωβίδης το επανασυστήνει, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο viral τραγούδια των ημερών, με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική του ευαισθησία και την καλλιτεχνική δύναμη που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο αυθεντικούς, επιτυχημένους και επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του.

Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος Ιακωβίδης, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης μουσικής πορείας, συνεχίζει τη δυναμική του παρουσία με το νέο του album «Μ’ Ακούς;» και τις πολύμηνες sold out εμφανίσεις του στο «VogAthens».

