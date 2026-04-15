Πέτρος Λαγούτης: Πιστεύω πως δεν είναι πρόβλημα να δουλέψεις με έναν πρώην σύντροφό σου

Ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε για το τέλος της σχέσης του με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά μαζί της παρόλο που δεν είναι πλέον ζευγάρι.

Ο γνωστός ηθοποιός φωτογραφήθηκε μαζί με τους γιους του, τον 23χρονο Δημήτρη και τον 20χρονο Γιώργη, που έχει αποκτήσει με τη Μυρτώ Αλικάκη, και μίλησε για όλα στο περιοδικό ΟΚ. Μάλιστα, ο Πέτρος Λαγούτης παραδέχτηκε ότι έχει τύχει να κάνει σχέσεις με μικρότερες γυναίκες, τονίζοντας ότι δεν έχει ηλιακά κολλήματα.

«Ενώ έχω την τάση να δίνω συμβουλές, προσπαθώ να μιλάω όταν με ρωτάνε οι γιοι μου. Και νομίζω ότι τα καταφέρνω. Ο καθένας πρέπει να ζήσει τη διαδρομή που του αντιστοιχεί στη ζωή για να μάθει. Διαφορετικά θα μας έδιναν ένα εγχειρίδιο για να τα κάναμε όλα σωστά. Πρέπει να ζήσουμε την απογοήτευση, το κρίμα, την απρόσμενη χαρά, την έκπληξη», είπε αρχικά.

«Ισχύει ότι έχει τύχει να είμαι σε σχέση με νεότερες γυναίκες. Δεν έχω ηλικιακά κολλήματα, γνώμονας είναι να ταιριάζουν οι άνθρωποι», παραδέχτηκε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

«Με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ δεν είμαστε μαζί, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο θέλω να μιλήσω περισσότερο», ανέφερε ο Πέτρος Λαγούτης για το τέλος της τελευταίας του σχέσης.

Τότε ο Πέτρος Λαγούτης κλήθηκε να απαντήσει αν θα συνεργαζόταν ξανά μαζί της επαγγελματικά και ξεκαθάρισε: «Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ναι. Όπως και με τη Μυρτώ Αλικάκη παίξαμε σε σίριαλ μαζί, αλλά και στο θέατρο, στην παράσταση “Τέλειοι ξένοι”. Όταν έχεις χωρίσει με τη σύντροφό σου και έχει περάσει ένα διάστημα, κάθονται οι σκόνες και οι άνθρωποι ηρεμούν. Οπότε πιστεύω πως δεν είναι πρόβλημα να δουλέψεις με έναν πρώην σύντροφό σου».