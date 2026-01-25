Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Ο λόγος που έγιναν όλα ήταν για να σταματήσει, θα τον βοηθούσα αν ζητούσε συγγνώμη

«Δεν έχω μέσα μου μίσος για κανέναν, δικαιοσύνη ζήτησα», ξεκαθάρισε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου σχετικά με την εμπλοκή της στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Σαράντη Μαριεττή παραχώρησε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου το πρωί της Κυριακής (25.01.2026) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Πέτρο Φιλιππίδη, υπογραμμίζοντας ότι αν είχε ζητήσει «συγγνώμη» θα τον βοηθούσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γιατί να μην χαμογελάει ο Πέτρος Φιλιππίδης; Κι άλλες φορές έχει χαμογελάσει, δεν είναι η πρώτη φορά», δήλωσε αρχικά η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου είπε στη συνέχεια: «Έκανα ότι μπορούσα να κάνω, αλλά όσα συμβαίνουν δείχνουν πως λειτουργεί η κοινωνία μας. Το επόμενο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να μην σταματήσω ποτέ.

Ο λόγος που έγιναν όλα αυτά ήταν για να σταματήσει μια δράση και θα τον βοηθούσα αν ζητούσε συγγνώμη, να απελευθερωθεί από το οποιοδήποτε σκοτάδι. Εγώ δεν έχω μέσα μου μίσος για κανέναν. Είμαι θυμωμένη, αλλά ζήτησα δικαιοσύνη».