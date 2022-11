H εικονογραφία της είναι ταυτόσημη με την τράπουλα ταρώ αλλά το όνομά της το «σκέπασε» η λήθη. Ο λόγος για την καλλιτέχνη, Pamela Colman Smith που αποτελεί την πιο «αθόρυβη» αλλά ταυτόχρονα πιο γνωστή αποκρυφιστική καλλιτέχνη του 20ού αιώνα.

Η καλλιτέχνης της τράπουλας ταρώ, Pamela Colman Smith (1878-1951) γεννήθηκε από Αμερικανούς μεγαλοαστούς γονείς στο Λονδίνο, πέρασε τα παιδικά της χρόνια στη Νέα Υόρκη και την Τζαμάικα όπου το τζαμαϊκανό φολκλόρ τη διαμόρφωσε.

Ήταν στενή φίλη του Μπραμ Στόκερ, του συγγραφέα του «Δράκουλα» και του Ιρλανδού ποιητή Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς. Όταν ήταν ακόμα πολύ μικρή σε ηλικία, έγινε γνωστή με τις εμπνεόμενες από τον Συμβολισμό ακουαρέλες της.

Κατάφερε να κάνει τρεις επιτυχείς εκθέσεις στη φημισμένη γκαλερί του θρυλικού φωτογράφου, Alfred Stieglitz στη Νέα Υόρκη, τη «291» και ήταν η πρώτη μη φωτογράφος που εξέθεσε σε αυτή την γκαλερί.

Σήμερα, η καλλιτέχνης κερδίζει ξανά την προσοχή που της αξίζει μέσα από μια έκθεση. Στο «At the Dawn of a New Age: Early Twentieth-Century American Modernism» στο Whitney Museum of American Art παρουσιάζεται η τράπουλα ταρώ, Rider-Waite, με αρτ νουβό εικονογραφία μυθικών αρχετύπων.

Το δημιούργημα εμφανίστηκε το 1909 και θεωρείται σήμερα η στάνταρ τράπουλα ταρώ με πάνω από 100 εκατομμύρια αντίγραφα σε κυκλοφορία. Η έκθεση στη Νέα Υόρκη, που ολοκληρώνεται στις 26 Φεβρουαρίου, αποκαθιστά την αδικία.