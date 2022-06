Ο θρύλος της μουσικής και ιδρυτικό μέλος των Beatles, Πολ ΜακΚάρτνεϊ επέλεξε τη Μύκονο για να γιορτάσει με την οικογένειά του τα 80α γενέθλια πριν από την εμφάνιση του στη σκηνή του ιστορικού φεστιβάλ του Glastonbury στη Βρετανία.

Σύμφωνα με την Dailymail ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ μαζί με την σύζυγό του Νάνσι Σέβελ, τις κόρες του Στέλλα και Μαίρη και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα απόλαυσαν την ελληνική φιλοξενία, τη θάλασσα και τις εκπληκτικές παραλίες του νησιού. Το θρυλικό «σκαθάρι» ντυμένος απλά με ένα λευκό πουκάμισο και σκούρο παντελόνι, φαινόταν χαλαρός καθώς άνοιγε τα δώρα από την οικογένειά του για τα γενέθλιά του.

