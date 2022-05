Σε μια «επίδειξη αλληλεγγύης στο λαό της Ουκρανίας», οι Bono και The Edge των U2 πραγματοποίησαν μια συναυλία σε σταθμό του μετρό του Κιέβου σήμερα Κυριακή (8.5.2022).

Τα πασίγνωστα μέλη των U2 απαθανατίστηκαν να ερμηνεύουν το κλασικό Stand By Me του Ben E. King δίπλα σε έναν Ουκρανό στρατιώτη καθώς τα πλήθη τους επευφημούσαν στον σταθμό μετρό του Κιέβου.

Ο frontman των U2 ερμήνευσε επίσης κλασικά τραγούδια όπως Sunday Bloody Sunday, Desire και With Or Without You.

«Οι άνθρωποι στην Ουκρανία δεν αγωνίζονται μόνο για τη δική σας ελευθερία, εσείς παλεύετε για όλους εμάς που αγαπάμε την ελευθερία», είπε ο Μπόνο.

Σε ένα tweet, ο τραγουδιστής διευκρίνισε ότι προσκλήθηκε στην κατεστραμμένη από τον ίδιο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την εμφάνισή τους στον σταθμό μετρό του Κιέβου, ένα μέρος που αποτελεί καταφύγιο για τους Ουκρανούς πολίτες από τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. — Bono and The Edge #StandWithUkraine