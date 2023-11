Πίνακες ζωγραφικής, κοσμήματα, ρούχα υψηλής ραπτικής, έπιπλα, είδη διακόσμησης και προσωπικά αντικείμενα της αείμνηστης Μπάρμπαρα Γουόλτερς (Barbara Walters), μίας από τις πιο προβεβλημένες γυναίκες δημοσιογράφους στην αμερικανική τηλεόραση, πωλούνται σε δημοπρασία για καλό σκοπό (τα έσοδα θα πάνε σε ανθρωπιστικές οργανώσεις) που διοργανώνει ο οίκος Bonhams.

Στα έργα τέχνης που ξεχωρίζουν στη δημοπρασία από την συλλογή της δημοσογράφου Μπάρμπαρα Γουόλτερς περιλαμβάνονται αριστουργήματα του 19ου αιώνα και του 20ου, όπως οι πίνακες του Τζον Γουόρφ «Swan Boat», «Boston Public Gardens» και η αγαπημένη της δημιουργία «Flower Girls» (Peonies) όπως είχε αποκαλύψει στην αυτοβιογραφία, του ζωγράφου Τσάιλντ Χάσαμ.

Στη δημοπρασία «Barbara Walters: American Icon» (Μπάρμπαρα Γουόλτερς: Αμερικανικό Ίνδαλμα» που διοργανώνει ο οίκος Bonhams, μαζί με την κόρη της δημοσιογράφου, Ζακλίν Ντάνφορθ διατίθενται κοσμήματα από την εντυπωσιακή συλλογή της, το δαχτυλίδι αρραβώνων Χάρι Γουίνστον (με εκτιμώμενη τιμή 600.000 έως 900.000 δολάρια) με σμαραγδένιο διαμάντι 13,84 καρατίων σε πλατίνα, που της έδωσε ο παραγωγός Μερβ Άντελσον με τον οποίο παντρεύτηκε, όχι μία αλλά δύο φορές: από το 1981 έως το 1984 και από το 1986 έως το 1992, καρφίτσα με λουλούδια με ρουμπίνι και διαμάντια (με εκτιμώμενη τιμή 12.000 έως 18.000 δολάρια) και ζευγάρι σκουλαρίκια από πολύτιμους λίθους και διαμάντια κατά παραγγελία από τον σχεδιαστή Τζόελ Άρθουρ Ρόζενταλ με έδρα το Παρίσι, γνωστό ως JAR.

Σενάρια ανέφεραν ότι τα κέρδη από τη δημοπρασία ενδέχεται να φτάσουν τα 8 εκατ. δολάρια.

Οι συνεντευξιαζόμενοι και οι συνάδελφοι της δημοσιογράφου, Μπάρμπαρα Γουόλτερς, δεν ήταν απλώς επαγγελματικοί συνεργάτες, αλλά συχνά φίλοι της και της άρεσε να διοργανώνει δείπνα για εκείνους στο σπίτι της.

Μερικοί από τους καλεσμένους της ήταν ο δρ. Χένρι και η Νάνσυ Κίσινγκερ, ο Όσκαρ και η Ανέτ ντε λα Ρέντα, ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, η Κοντολίζα Ράις, ο Κόλιν και η Άλμα Πάουελ και ο Χιου Τζάκμαν. Τα ντουλάπια ήταν γεμάτα με όλα τα απαραίτητα για τη διοργάνωση ενός καλού πάρτι, από μαχαιροπήρουνα Georg Jensen Sterling Silver Acorn Pattern μέχρι ένα αγγλικό σετ για τσάι, Silver Repousse Five Piece Tea and Coffee Service, αναφέρει ο οίκος δημοπρασιών.

Στα έπιπλα περιλαμβάνονται δημιουργίες του Mario Buatta, καθώς και μια βιβλιοθήκη με γραφείο Rococo Chinoiserie, στην οποία η Γουόλτερς έγραφε γράμματα σε φίλους και οικογένεια.

