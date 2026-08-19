Πόπη Μαλλιωτάκη για Μπάμπη Λαζαρίδη: Πληγώθηκα πολύ, υπήρξαν πράγματα που με πόνεσαν και με άλλαξαν

Η Πόπη Μαλλιωτάκη και ο Μπάμπης Λαζαρίδης υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, με τη σχέση τους να παραμένει στο προσκήνιο ακόμα και χρόνια μετά τον θάνατο του επιχειρηματία. Με αφορμή τη συμπλήρωση, σε λίγους μήνες, 18 χρόνων από τη δολοφονία του πρώην συζύγου της, η τραγουδίστρια επιχείρησε να κάνει τον απολογισμό της σχέσης τους.

Όπως ανέφερε η Πόπη Μαλλιωτάκη, ο Μπάμπης Λαζαρίδης την πλήγωσε αλλά η ίδια επέλεξε να κρατήσει τα θετικά από το διάστημα που υπήρξαν μαζί. Η τραγουδίστρια, την Τρίτη 18 Αυγούστου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κοινές τους φωτογραφίες και τις συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο, εκφράζοντας τις σκέψεις της. Σημείωσε πως δεν συνηθίζει να κάνει τέτοιου είδους αναρτήσεις.

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Η Πόπη Μαλλιωτάκη έγραψε: «Σε λίγους μήνες συμπληρώνονται 18 χρόνια που έφυγες και, μαζί σου, έφυγε για πάντα ένα κομμάτι από τη ζωή που είχαμε γνωρίσει. Δεν έχω ξαναγράψει για σένα δημόσια. Σήμερα όμως είπα να το κάνω… Όχι στον άνθρωπο που έγραψαν οι άλλοι. Όχι στον άνθρωπο που θυμούνται οι άλλοι. Αλλά σε εκείνον που γνώρισα εγώ.

Μέσα σε αυτά τα 12 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί δύο παιδιά. Τον Βασίλη μας και τη Ράνια μου, που μπήκε στη δική σου ζωή κι εσύ στη δική της. Ήσουν εκεί στα πρώτα τους χρόνια, στις χαρές και στα γέλια μιας οικογένειας που πιστεύαμε πως θα έχουμε για πολλά χρόνια. Και ναι… πληγώθηκα πολύ. Υπήρξαν πράγματα που με πόνεσαν και με άλλαξαν.

Η αλήθεια μου είναι πως, παρά τον πόνο, σε αγάπησα. Γιατί πίσω από όλα όσα μας πλήγωσαν υπήρχε ένας άνθρωπος που είχε μέσα του πράγματα που δεν μπορώ να αρνηθώ: το φιλότιμό σου, την καλοσύνη σου, τη δημιουργικότητά σου, τη γενναιοδωρία σου και την ανάγκη σου να βοηθάς. Θα μπορούσα να μιλήσω κι εγώ. Δεν θα το κάνω. Δεν έχει νόημα. Θέλω να θυμάμαι τα όμορφα από την ιστορία μας. Γιατί όσο κι αν μας πληγώσει ένας άνθρωπος, δεν γίνεται να μην υπήρξε ποτέ».

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Η Πόπη Μαλλιωτάκη και ο Μπάμπης Λαζαρίδης παντρεύτηκαν το 1999. Μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Βασίλη Λαζαρίδη, ο οποίος ήταν μόλις 8 ετών όταν έχασε τον πατέρα του. Η σχέση τους κλονίστηκε όταν ο Μπάμπης Λαζαρίδης ξεκίνησε έναν θυελλώδη δεσμό με την τραγουδίστρια Αγγελική Ηλιάδη.

Ο επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 στη Βουλιαγμένη, έξω από ξενοδοχείο όπου διέμενε με την Αγγελική Ηλιάδη. Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε την Πόπη Μαλλιωτάκη, η οποία έχει δηλώσει δημόσια ότι χρειάστηκε ψυχολογική υποστήριξη για να διαχειριστεί την απώλεια και να το ανακοινώσει στον ανήλικο γιο τους.