Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες κινουμένων σχεδίων των τελευταίων ετών, η τριλογία ταινιών «How to train you dragon (Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας)» παίρνει σάρκα και οστά! Η νέα live-action ταινία της Universal Pictures αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2025!

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, πρωταγωνιστής της νέας ταινίας θα είναι ο Μέισον Τέιμς (Mason Thames) που θα υποδυθεί τον Ψάρη (Hiccup) και η ανερχόμενη ηθοποιός Νίκο Πάρκερ (Nico Parker) στο ρόλο της Άστριντ.

Ο Ντιν ΝτεΜπλουά (Dean DeBlois), δημιουργός της αρχικής τριλογίας των κινουμένων σχεδίων της DreamWorks με εισπράξεις πάνω από $1.6 δις. στο box office παγκοσμίως, επιστρέφει ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης ενώ την παραγωγή αναλαμβάνουν ο τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Μαρκ Ε. Πλατ (Marc Platt) και ο ‘Ανταμ Σίγκελ (Adam Siegel) μέσω της Marc Platt Productions.

Βασισμένη στα βιβλία της Κρεσίντα Κόουελ (Cressida Cowell), η τριλογία κινουμένων σχεδίων της DreamWorks επικεντρώθηκε στην ξεχωριστή φιλία που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε έναν νεαρό Βίκινγκ και ένα τραυματισμένο δράκο μέσα από ένα υπέροχο ταξίδι ενηλικίωσης μιλώντας για τον ρατσισμό, την προκατάληψη, τον πόνο της απώλειας ενός γονέα και τη πρώτη αγάπη.

Mason Thames and Nico Parker have been cast as Hiccup and Astrid in the ‘How To Train Your Dragon’ live-action movie. pic.twitter.com/cYF6xrynaQ