Lifestyle

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Έχω φάει ξύλο από αστυνομικό αρχές δεκαετίας του ’90

«Ανήκω σε μια γενιά που δεν υπάρχει επίθεση που να μην την έχω φάει, έχει τύχει να μας πλακώσουν στο ξύλο σε πλατεία», εξομολογήθηκε ακόμα
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
O Ποσειδώνας Γιαννόπουλος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και αναφέρθηκε σε όλους και σε όλα.

Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησε το Σάββατο (21.02.2026) στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα». Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο  Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αναφέρθηκε στον Akyla, στην αποχώρηση του από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα αλλά και κάποια δύσκολα περιστατικά που έχει βιώσει στο παρελθόν. 

«Φεύγοντας από μια εκπομπή πρώτης γραμμής, από έναν παρουσιαστή πρώτης γραμμής, από ένα κανάλι πρώτης γραμμής, συνειδητά, την πρώτη εβδομάδα, ήταν σαν να έκανα μια κίνηση δήλωσης ότι δεν ξέρω αν θέλω να ξαναείμαι στην τηλεόραση», είπε, αρχικά, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για την απόφασή του να αποχωρήσει από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Παράλληλα αναφέρθηκε στη Νατάσα Μποφίλου, υπογραμμίζοντας: «Όταν είπα κάτι που δεν άρεσε για τη Νατάσα Μποφίλιου, το μέγεθος του βρισίματος, του ξεφτιλίσματος στα social media σε δημόσια σχόλια για τον σεξουαλικό μου προσανατολισμό και τη σεξουαλική μου ταυτότητα που είχα και τα κότσια να τον φαναρώσω από τη δεκαετία του 90 που ήταν πολύ δύσκολο. Με είχε πραγματικά αηδιάσει αυτό».

Παράλληλα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μίλησε για το Akyla και τις ομοφοβικές επιθέσεις, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού. 

«Ο Akylas με συγκίνησε εξ αρχής γιατί κατάλαβα ότι είναι ένας καλλιτέχνης που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ομοφοβικές επιθέσεις, εκεί κι αν μπόρεσα να τον καταλάβω, γιατί κι εγώ ανήκω σε μια γενιά που δεν υπάρχει επίθεση που να μην την έχω φάει. Έχει τύχει να μας πλακώσουν στο ξύλο σε πλατεία. Έχω φάει ξύλο από αστυνομικό αρχές δεκαετίας του ’90», εξομολογήθηκε. 

Τέλος για την απόφασή του να μην κάνει οικογένεια τόνισε ότι δεν είχε ποτέ αυτήν την ανάγκη. 

«Δε μου δημιουργήθηκε ποτέ η ανάγκη να κάνω οικογένεια… Και αυτό ήταν το πιο σωστό που έκανα γιατί χάρηκα τόσο πολύ τη ζωή μου», είπε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
181
173
91
91
86
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Αποστολή στην Ύδρα: Το newsit.gr στα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ – Οι Έλληνες κομπάρσοι και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Πληροφορίες αναφέρουν πως σήμερα ή αύριο αναμένεται και η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για την Ύδρα
Εικόνες από την Ύδρα
Newsit logo
Newsit logo