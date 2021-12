Το τραγούδι το «All I Want for Christmas» της Μαράια Κάρεϊ είναι συνυφασμένο με τα Χριστούγεννα και κάθε χρόνο αποφέρει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό στην ερμηνεύτρια.

Πρόκειται για ένα κλασικό γιορτινό τραγούδι που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994 και φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερη δημοτικότητα κάθε χρόνο. Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, ότι η Μαράια Κάρεϊ κερδίζει ένα αξιοσημείωτο χρηματικό ποσό κάθε χρόνο μέσω των δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός λαμβάνει κάθε Δεκέμβριο περίπου 599.000 -998.000 δολάρια μόνο από το «All I Want For Christmas Is You».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζεται ότι κερδίζει ετησίως 380.000 αγγλικές λίρες από το τραγούδι, αν και είναι δύσκολο να εξακριβωθεί το ποσό, καθώς η Εταιρεία Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων προστατεύει τα μέλη της και δεν δίνει απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις.

Η Μαράια Κάρεϊ λαμβάνει επίσης χιλιάδες δολάρια κάθε χρόνο από τις υπηρεσίες streaming, όπως το Spotify και το χριστουγεννιάτικο τραγούδι βρίσκεται στην κορυφή των playlists ήδη από τον Νοέμβριο.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ