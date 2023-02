Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να συνηθίζουν τη ζωή τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια και να έχουν και μερικούς πολύ διάσημους φίλους, όπως η Έλεν ντε Τζένερις, καθώς παρακολούθησαν από κοντά την τελετή ανανέωσης όρκων με τη σύζυγό της Πόρσια ντε Ρόσι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε η Έλεν ντε Τζένερις στο κανάλι της στο YouTube, ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ήταν μεταξύ των καλεσμένων της ρομαντικής αυτής τελετής. Η Πόρσια Ντε Ρόσι, σύζυγος της Έλεν εδώ και 14 χρόνια, γιόρτασε τα 50α της γενέθλια και έκανε αυτό το δώρο αγάπης στην ίδια και στη σύντροφό της.

Τόσο ο Πρίγκιπας Χάρι όσο και η Μέγκαν Μαρκλ είναι μεταξύ του πλήθους του πάρτι, με τεράστια χαμόγελα στα πρόσωπά τους καθώς η Κρις Τζένερ χοροστατεί της τελετής.

Η Έλεν ντε Τζένερις έμεινε εμφανώς έκπληκτη, καθώς η Πόρσια μπήκε στο δωμάτιο φορώντας νυφικό, και την αποκάλεσε ως «το μεγαλύτερο δώρο» της ζωής της.

Portia surprised me at her birthday party by renewing our vows. Thank you @KrisJenner for officiating and @BrandiCarlile for performing, and Portia for being the greatest gift to me, even on your birthday. You can watch the whole video on my YouTube. https://t.co/a1wUnmVmmQ pic.twitter.com/MLXwWBngX0