Η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου στις 6 Μαΐου είναι «η ευκαιρία του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να δείξουν τον σεβασμό τους στη μοναρχία και να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με διπλωματία», δηλώνει ειδικός για τα θέματα της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας.

Όπως αναφέρει το PageSix, ο συγγραφέας του «Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II» Ρόμπερτ Χάρντμαν αναλύει την κατάσταση που επικρατεί στο Μπάκιγχαμ με τη βασιλική οικογένεια και τον Πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ και τονίζει ότι η στέψη του νέου βασιλιά είναι η ευκαιρία τους να «τα φτιάξουν».

«Εάν πάνε στην τελετή στέψης, θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα είναι η στιγμή του βασιλιά Καρόλου και όχι η δικιά τους. Δεν θα είναι ώρα για σόου αλλά για σεβασμό», επισημαίνει ο συγγραφέας και ειδικός στα για τα θέματα της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας.

Ο Πρίγκιπας Χάρι επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος και η Μέγκαν Μαρκλ έχουν λάβει πρόσκληση για να παραστούν στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου. Ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε αλλά ούτε και διέψευσε αν θα πάει. Πηγές του Μπάκιγχαμ έχουν ήδη δηλώσει ότι εκτιμούν πως οι Δούκες του Σάσεξ θα παραστούν στην τελετή και στα υπόλοιπα δρώμενα που θα πραγματοποιηθούν.

Όμως, ο «κλάδος ελαίας» του Μπάκιγχαμ προς τους Σάσεξ έρχεται μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του Πρίγκιπα Χάρι, το Spare (μτφ. Ρεζέρβα). Σε αυτό, ο Χάρι είναι αρκετά αποκαλυπτικός για όσα συνέβαιναν τον καιρό που έμενε στη Βρετανία και ασκούσε τα καθήκοντά του, κατακεραυνώνοντας πολλές από τις συμπεριφορές του πατέρα του, που θα στεφθεί βασιλιάς σε λίγο καιρό.

Επίσης, παρά το γεγονός ότι ο βασιλιάς Κάρολος διέταξε την «έξωση» του ζευγαριού από το Frogmore Cottage (τη βασιλική τους κατοικία), ο Χάρντμαν τονίζει ότι «η στέψη πρόκειται για ένα οικογενειακό γεγονός, άσχετα αν θα λάβει μεγάλη δημοσιότητα. Σε ένα οικογενειακό γεγονός, συνήθως παρίσταται όλη η οικογένεια».

Μάλιστα, ο Χάρντμαν υπενθύμισε ότι και στο Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ, ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ πήγαν στη Βρετανία και διατήρησαν ένα διακριτικό προφίλ στις τελετές, αφού δεν εκπροσωπούν τη βασιλική οικογένεια επίσημα.