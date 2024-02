Πρίγκιπας Χάρι: «Μπήκα σ’ ένα αεροπλάνο και πήγα να δω τον πατέρα μου το συντομότερο δυνατό»

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο δούκας του Σάσεξ, μίλησε στην εκπομπή «Good Morning America» για τις δύο από τις μεγαλύτερες αγάπες του: την οικογένειά του, τον πατέρα του Βασιλιά Κάρολο, και τους Αγώνες Invictus που ίδρυσε ο ίδιος για την αποκατάσταση και την επανένταξη των ατόμων με αναπηρία μέσω του αθλητισμού.

Ο Χάρι, ταξίδεψε στο Γουίστλερ της Βρετανικής Κολομβίας, τόπο διεξαγωγής των Invictus Games του 2025, μόλις μία εβδομάδα αφότου πέταξε από την Καλιφόρνια στο Λονδίνο για να επισκεφθεί τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος διαγνώστηκε πρόσφατα με καρκίνο.

Ο Χάρι δήλωσε στον Will Reeve του ABC News ότι μίλησε με τον πατέρα του για τη διάγνωσή του, η οποία ανακοινώθηκε δημόσια στις 5 Φεβρουαρίου, και άμεσα θέλησε να βρεθεί κοντά του.

«Μπήκα σε ένα αεροπλάνο και πήγα να τον δω το συντομότερο δυνατό», είπε ο Χάρι.

