Πρίγκιπας Χάρι: Ο βασιλιάς Κάρολος του έστειλε ένα απλό «happy birthday» για τα 40ά γενέθλιά του

Στην τέταρτη δεκαετία της ζωής του «εισέρχεται» δυναμικά ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος σήμερα (15.09.2024) έχει κάθε λόγο να γιορτάζει –με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα να του εύχονται διαδικτυακά.

Ο πατέρας του πρίγκιπα Χάρι, βασιλιάς Κάρολος και η αγαπημένη του Καμίλα, είπαν το «Happy birthday» στον «έκπτωτο» πρίγκιπα μέσω του επίσημου λογαριασμού της βασιλικής οικογένειας στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Το μήνυμα απλό και λιτό, συνοδευόταν και από ένα emoji τούρτα γενεθλίων. «Ευχόμαστε στον Δούκα του Σάσεξ χρόνια πολλά για τα 40α γενέθλιά του», αναφέρει η ευχή.

Η ανάρτηση, συνοδευόταν από μια φωτογραφία του εροτάζοντα, ο οποίος ακτινοβολά από ευτυχία, ντυμένος με ένα κομψό γκρι κοστούμι και ένα λευκό πουκάμισο.

Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ