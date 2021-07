Σαράντα χρόνια από το γάμο της Πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Πρίγκιπα Καρόλου ένα κομμάτι από τη γαμήλια τούρτα τους πωλείται σε πλειστηριασμό στη Βρετανία.

Το δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει χαρακτηριστικά: Το κομμάτι άντεξε περισσότερο από το γάμο τους. Υπενθυμίζεται πως ο φαντασμαγορικός γάμος της Πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Πρίγκιπα Καρόλου έγινε το 1981 ωστόσο λίγα χρόνια αργότερα οι δυο τους πήραν διαζύγιο.

Το κομμάτι της τούρτα είναι τυλιγμένο με μεμβράνη εδώ και 40 χρόνια. Τώρα εικάζεται ότι θα αποφέρει σχεδόν 600 ευρώ όταν πωληθεί ως πακέτο μαζί με το πρόγραμμα της ημέρας του γάμου και το μενού του βασιλικού πρωινού της ημέρας του γάμου.

Slice of Charles and Diana’s wedding cake goes up for sale 40 years on still wrapped in clingfilm https://t.co/cPKREBcHq8