Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για Γιάννη Μπέζο: Τα συγκινητικά λόγια και η μεγάλη αγκαλιά των δύο ηθοποιών

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και Γιάννης Μπέζος βρέθηκαν μαζί στο θέατρο Λυκαβηττού για την παράσταση «Αινιγματικές παραλλαγές», το βράδυ του Σαββάτου (06-09-2025). Μετά το τέλος της, οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν στη σκηνή και ο 48χρονος προσπάθησε να τιμήσει τον πιο έμπειρο συνάδελφό του.

Ο Γιάννης Μπέζος έδειχνε συγκινημένος από τα λόγια που άκουγε και το χειροκρότημα του κόσμου. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης θέλησε να τον ευχαριστήσει δημόσια για τα όσα έχει προσφέρει στην υποκριτική, χωρίς ποτέ να «αλλοιωθεί» ο χαρακτήρας του.

«Οι άνθρωποι στην πορεία μας ξεχνάμε – κατά λάθος θέλω να πιστεύω – να λέμε ένα ευχαριστώ εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Και επειδή ξεκινώντας αυτή την περιοδεία ο φίλος μου και υπέροχος συνάδελφος Γιάννης Μπέζος μου εκμυστηρεύτηκε ότι μπορεί να είναι η τελευταία φορά που κάνει καλοκαιρινή περιοδεία ή θα έρχεται ως επισκέπτης σε κάποια, ασυναίσθητα με έπιασε ένα άγχος ότι δε θα τον ξαναδώ στη σκηνή, γιατί έτσι τον συνάντησα εγώ πρώτη φορά λόγω της ηλικίας μου.

Κατάφερα και είχα την τύχη να τον συναντήσω σε αυτή την παράσταση. Οπότε εύχομαι να μη συμβεί αυτό που μου είπε στην αρχή, αλλά θεωρώντας ότι άκουσα και όταν φτάσαμε στα καμαρίνια ότι είχε έρθει 21 ετών στο θέατρο του Λυκαβηττού να δει μια συναυλία του Θεοδωράκη, και σκέφτηκα όλη τη πορεία και τη διαδρομή του σαν άνθρωπος και ηθοποιός, θα ήθελα να τον τιμήσω μαζί με εσάς με ένα υπέροχο μεγάλο χειροκρότημα και να τον ευχαριστήσω» είπε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης με τον Γιάννη Μπέζο να τον αγκαλιάζει συγκινημένος.

Σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε πως δεν έχει μετανιώσει για καμία από τις δηλώσεις που έκανε κατά καιρούς. «Όλη μου η διαδρομή δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα αλλά δεν μου έβαλε τρικλοποδιά κανείς» είχε αναφέρει.

Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, ο Γιάννης Μπέζος θα πρωταγωνιστεί στη σειρά «Σούπερ Ήρωες» του ΑΝΤ1. Η υπόθεση διαδραματίζεται σε ένα σούπερ μάρκετ και το σενάριο του σίριαλ είναι βασισμένο σε μια ιδέα του Νίκου Παπαδόπουλου και του Αντώνη Μπούμπα.